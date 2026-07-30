赌王千金何超云晒亲密照认爱？「男友」Jony大有来头门当户对 豪宅业务遍布台日

37岁已故赌王何鸿燊的三房千金何超云，自去年与消防员未婚夫Douglas传出情变后，感情生活一直备受外界关注。虽然两人从未正式宣布分手，但何超云不但清空了社交平台上与Douglas的合照，身边更火速出现一位神秘的「胡须男」。前日（28日），何超云终于在IG的限时动态，高调发布与这位胡须新欢的亲密合照，相片中两人头贴头、男方更从后揽腰，甜蜜指数爆灯，似乎是向外界正式官宣恋情。有指，男方叫Jony，是台湾人早于去年7月起已跟何超云多次外游，而10月时二人同游日本，Jony更留言：「6 months still my favorite view.」似乎想表达二人已拍拖半年。

何超云晒亲密照疑公开恋情

在这张公开的合照中，何超云与胡须男身处一家能俯瞰城市璀璨夜景的顶楼餐厅。背景有著无边际水池与迷人夜色，享受浪漫的二人世界。相中可见，何超云身穿一件简约的白色T恤，她将头轻轻挨在男方肩上，脸上流露出幸福满足的表情。而身旁的胡须男则穿著一件球衣，将手环绕在何超云的腰上，两人亲密地头贴头依偎，关系不言而喻。在另一张相片中，何超云亦露出一脸甜丝丝的表情，可见蜜运中的她幸福满泻。据指，何超云的富贵男友Jony背景大有来头，他不仅是音乐派对的创办人，近年更拓展豪华房地产业务至台湾及日本。两人自公开恋情后经常周游列国，近日再度出游欣赏浪漫夜景，可见感情非常稳定甜蜜。

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何超云曾与消防队长Douglas高调放闪

回顾何超云的感情路，自2013年与艺人陈山聪分手后，她变得相当低调，沉寂9年后才在2022年认爱任职高级消防队长的Douglas，并一度传出婚讯。当时何超云再次变得活跃，频繁在社交平台分享甜蜜生活，与Douglas外游的照片，更是令人羡慕。然而这段被外界看好的恋情却在去年急转直下，随著两人传出情变，何超云再次恢复单身。如今胡须男的出现，并以同样高调的「外游放闪」模式官宣，网民纷纷恭喜何超云已走出过去，并全情投入这段新恋情。

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