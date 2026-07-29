Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

周润发1.6亿山顶独立屋求售4年无人问津再劈价 持货16年全屋新装修从未入住竟然「冇人吼」？

影视圈
更新时间：23:00 2026-07-29 HKT
发布时间：23:00 2026-07-29 HKT

影帝周润发向来投资有道，但面对近期地产市场的调整，亦罕有地大幅调整名下物业叫价。近日有消息指出，周润发名下位于山顶传统豪宅地段、加列山道48号「阳光花园」（Sunshine Villa）的一幢单号独立洋房，近期再度下调叫价。该大宅自2022年10月起以2.2亿元标价放售，惟市场反应冷淡，至2024年底先降价至1.95亿元，近日再进一步减至1.6亿元求售。这意味著物业在约一年半时间内两度减价，累计劈价高达6,000万元，减幅约27%。该洋房实用面积为2,547平方呎，最新叫价折合呎价约62,819元；单位最大卖点是附带2,000平方呎的巨型花园及700平方呎天台，并前临南区无敌海景。

周润发累计劈价6,000万元放售独立屋

周润发早于2010年9月斥资1.28亿元购入这幢洋房，当年的实用呎价高达50,255元，一度创下该屋苑的历史新高。据悉周润发在买入大宅后，已为其完成了全屋的全新装修，但多年来一直未有在内居住，亦从未将其出租，物业犹如全新品。值得留意的是，纵使该豪宅已放售一段时间并大幅减价，但周润发对潜在买家的筛选却极为严格，并非一般买家或地产代理可以随便预约睇楼，睇楼门槛极高，而阳光花园由10座洋房组成，于1996年入伙，近年市场上罕有成交。

相关阅读：周润发、徐小凤相隔35年首同框  跟近百岁阔太齐庆生  发哥曾跪拜小凤姐献世纪一吻

周润发投资甚有眼光屡有斩获

尽管山顶大宅需减价求售，但周润发近期的物业投资依然大有斩获，足证其身家丰厚。今年4月，他便以750万元成功沽出西半山坚道嘉景台一个3房单位，该物业持货约31年，账面大幅获利358万元。有市场人士估计，生活低调贴地的周润发，目前至少持有7项分布于山顶、九龙塘及西贡等传统豪宅地段的物业或地皮，总市值保守估计超过10亿港元。而他与太太多年来则一直安居于九龙塘金巴伦道的单号屋，该大宅实用面积逾3,000平方呎，是周润发于1990年仅以1,470万元购入，现时市值已突破亿元。但周润发选择过上平民生活，不时被网民捕获他搭巴士、食茶餐厅，网民纷纷赞他贴地亲民。

相关阅读：周润发罕有驾车被「捕获」 返九龙塘逾亿元独立屋 传拥10位数身家享受「贴地」生活

最Hit
下周又打风？天文台料连落九日雨 南海或有低压区存在 两大AI模式料「四旋共舞」
01:05
下周又打风？天文台料连落九日雨 南海或有低压区存在 两大AI模式料「四旋共舞」
社会
10小时前
姜大卫19岁外孙曹保熙Rock友长发造型首登大舞台 台风爆棚星味超越爸爸曹永廉
01:13
姜大卫19岁外孙曹保熙Rock友长发造型首登大舞台 台风爆棚星味超越爸爸曹永廉
影视圈
9小时前
公屋长者住户厕所改用折门 保留原有木门变1物增储物空间？网民：佩服长者的心思
公屋长者厕所改用折门 保留木门变1物「再利用」方便退还 网民提醒一件事…
生活百科
6小时前
何伯离世丨何煊心理报告揭晚年严重抑郁 感觉遭何太背叛、被社会孤立 临终与子女和好释怀
01:04
何伯离世丨何煊心理报告揭晚年严重抑郁 感觉遭何太背叛、被社会孤立 临终与子女和好释怀
影视圈
7小时前
佳宝超市8折优惠强势回归！一连四日 全场蔬果/肉类/海鲜/粮油杂货劲减
佳宝超市8折优惠强势回归！一连四日 全场蔬果/肉类/海鲜/粮油杂货劲减
饮食
10小时前
朱敏记土瓜湾店惊传结业！分店落闸被指招租顶手 老板娘劳气解画：系啲人搞搞震！
朱敏记土瓜湾店惊传结业！分店落闸被指招租顶手 老板娘劳气解画：系啲人搞搞震！
饮食
10小时前
香港机场小巧思？港人赞行李输送带增1细节有心思「呢个城市令我好自豪」 网民：香港人效率世一
香港机场小巧思？港人赞行李输送带增1细节有心思「呢个城市令我好自豪」 网民：香港人效率世一
生活百科
7小时前
黄宗泽与郭珮文私下互动疑拍拖？曾赞Bosco笋盘认过电 TVB咪神惨被闹「野女人」
黄宗泽与郭珮文私下互动疑拍拖？曾赞Bosco笋盘认过电 TVB咪神惨被闹「野女人」
影视圈
5小时前
李泳汉印度返港近照曝光 细节疑揭婚姻现况 施明骨灰仍「下落不明」 懒理爸爸李家鼎感受
李泳汉印度返港近照曝光 细节疑揭婚姻现况 施明骨灰仍「下落不明」 懒理爸爸李家鼎感受
影视圈
3小时前
俞琤疑健康出问题  个人骚哽咽发表「最后一次」言论  两摰友谷薇丽、施南生先后离世打击大
俞琤疑健康出问题  个人骚哽咽发表「最后一次」言论  两摰友谷薇丽、施南生先后离世打击大
影视圈
2026-07-28 19:30 HKT