周润发1.6亿山顶独立屋求售4年无人问津再劈价 持货16年全屋新装修从未入住竟然「冇人吼」？

影帝周润发向来投资有道，但面对近期地产市场的调整，亦罕有地大幅调整名下物业叫价。近日有消息指出，周润发名下位于山顶传统豪宅地段、加列山道48号「阳光花园」（Sunshine Villa）的一幢单号独立洋房，近期再度下调叫价。该大宅自2022年10月起以2.2亿元标价放售，惟市场反应冷淡，至2024年底先降价至1.95亿元，近日再进一步减至1.6亿元求售。这意味著物业在约一年半时间内两度减价，累计劈价高达6,000万元，减幅约27%。该洋房实用面积为2,547平方呎，最新叫价折合呎价约62,819元；单位最大卖点是附带2,000平方呎的巨型花园及700平方呎天台，并前临南区无敌海景。

周润发累计劈价6,000万元放售独立屋

周润发早于2010年9月斥资1.28亿元购入这幢洋房，当年的实用呎价高达50,255元，一度创下该屋苑的历史新高。据悉周润发在买入大宅后，已为其完成了全屋的全新装修，但多年来一直未有在内居住，亦从未将其出租，物业犹如全新品。值得留意的是，纵使该豪宅已放售一段时间并大幅减价，但周润发对潜在买家的筛选却极为严格，并非一般买家或地产代理可以随便预约睇楼，睇楼门槛极高，而阳光花园由10座洋房组成，于1996年入伙，近年市场上罕有成交。

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周润发投资甚有眼光屡有斩获

尽管山顶大宅需减价求售，但周润发近期的物业投资依然大有斩获，足证其身家丰厚。今年4月，他便以750万元成功沽出西半山坚道嘉景台一个3房单位，该物业持货约31年，账面大幅获利358万元。有市场人士估计，生活低调贴地的周润发，目前至少持有7项分布于山顶、九龙塘及西贡等传统豪宅地段的物业或地皮，总市值保守估计超过10亿港元。而他与太太多年来则一直安居于九龙塘金巴伦道的单号屋，该大宅实用面积逾3,000平方呎，是周润发于1990年仅以1,470万元购入，现时市值已突破亿元。但周润发选择过上平民生活，不时被网民捕获他搭巴士、食茶餐厅，网民纷纷赞他贴地亲民。

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