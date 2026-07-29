张伟文被急送院痛到咬手指爆粗：我唔得喇 方俊斥护老院受压后才正视溃烂伤势丨独家

「靓声王」张伟文晚年凄凉，疑遭护老院长期疏忽，腰间压疮严重、脚伤红肿溃烂，甚至年半未冲凉。直至《星岛头条》率先独家报道，舆论沸腾，院舍于7月27日（周一）终于急送他入院。留院期间张伟文痛极狂爆粗、高呼「好X痛」，更一度说：「我唔得喇！拜拜！」监护人方俊悲叹，若非压力，院方恐继续漠视，期望借此唤醒社会关注安老院乱象。

张伟文因剧痛惨叫

今日（29日）《星岛头条》独家获得张伟文留医进展，现正留院的张伟文精神尚可，惟全身多处压疮及脚部红肿溃烂，剧痛令他不时高声惨叫。今日所见，他激动得爆粗：「好X痛呀！好X辛苦！」、「大佬唔好搞我呀！」张伟文受病痛影响，充满负能量，更一度说：「我唔得喇！拜拜」；监护人方俊在张伟文耳边播放他的旧歌加以安抚，张伟文才稍露笑容，甚至摆出演唱时的手势，情绪略为平复。虽然胃口不错，饮光花胶汤，但仍因痛楚不时咬手指发泄，状态令人心酸。

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方俊投诉张伟文被疏忽照顾被无视

监护人方俊气愤指出，张伟文在院舍屈在床上年半，大小二便全在床上解决，从未离床活动，院方更长期忽略衞生，仅以抹身代替冲凉，他多次要求院舍为张伟文冲凉均不获回复。直至他拒交院费抗议，院方两名老板联同两名职工「围住」他追讨欠款，却始终不承认疏忽照顾，亦未交代为何待张伟文的压疮严重至皮肤发黑才通报。

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方俊不满院舍因舆论压力才将张伟文送院

方俊透露，张伟文日前（本周一）下午4点送到急症室，却等足24小时才上病房，X光初步显示发炎，医护建议转疗养院。他强调，院舍突然紧张安排送院，全因《星岛头条》率先引发传媒广泛报道：「如果院方系一早着紧嘅话，唔会𠵱家先去照X光。」

方俊慨叹张伟文个案只属冰山一角

方俊更慨叹，张伟文个案只属冰山一角：「听闻有啲护老院院友被锁入洗衣房过夜，令人悲哀，自己都感同身受非常无奈，可能有啲护老院都有问题，对院友照顾得唔够好，但唔系个个案件都能产生舆论压力。」他会求助《东张西望》及各大传媒，希望引起当局关注，加强巡查护老院，让所有长者得到适切照顾。最后方俊无奈道：「我只能提供汤水资源畀张伟文，其他真系冇办法，但至少呢次舆论救咗伟文。」

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方俊曾曝光张伟文伤势：