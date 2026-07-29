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滨崎真绪成真正港人再做AV女优 江嘉敏相隔两年再拍剧自爆：试镜好紧张 开心有艳福被一众靓仔包围

影视圈
更新时间：21:45 2026-07-29 HKT
发布时间：21:45 2026-07-29 HKT

HOY全新处境喜剧《你的保安 李宝安》今日（29日）在荃湾举行开镜仪式，日本AV女优滨崎真绪和江嘉敏到场出席宣传活动，滨崎真绪第一次在香港拍剧，虽然在日本曾经演出剧集，但这次要以全广东话演出，所以压力很大，因此事前也特别跟虾头（杨诗敏）上堂。

滨崎真绪跟粉丝食饭庆祝成港人

这次她同样是饰演AV女优，问到可有性感演出场面？她请大家期待一下。早前取得香港居民身份证，滨崎真绪笑言，自己真的成为香港人，并相约了50位粉丝食饭庆祝，问她为何改名？经理人表示，因不想教坏小朋友又怕一些母亲投诉而已。昨天是滨崎真绪的生日，她庆幸今天即有工开，感觉就是新开始。

江嘉敏首次与李尚正见面

江嘉敏自离巢TVB后，相隔两年再次拍剧，自爆被安排试镜时，也曾担心自己不能过关，并指当日试镜好紧张，在导演及监制面前介绍自己，又要演绎一段戏，她说：「原来他们有看过我之前演出的那套剧《金式森林》，感到我在剧中争家产的戏份深入民心，巧合这套处境剧也一样，有争产剧情。」她在台上表示，新剧中有艳福将被很多靓仔包围，她解释，自己的角色有很多追求者，拍戏从未试过一次过有那么多靓仔包围，好有压力。哈哈！她又指，与李尚正（阿正）虽然同公司，但大家各自拍摄综艺节目为主，这是大家第一次真人见面和合作，可惜与他在剧中对手戏不多。此外，TVB近期播放的剧集《非份之罪》，江嘉敏演其中一个单元，获网民赞她靓。她表示，自己也有收看，多谢网民赞赏，但却说：「该剧已是3年前的作品，我当时靓，即是说我现在不靓，哈哈！」

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