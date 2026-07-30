「犯众憎亚姐」陈秀茹移居美国遇工伤被逼复工？左手如「半残废」 曾称遭职场剥削欺凌

48岁的陈秀茹曾于1995年亚洲小姐竞选中获颁「最不受欢迎佳丽」，并于电影《古惑仔之人在江湖》中饰演「山鸡」陈小春的女友而获得关注。陈秀茹已淡出幕前多年，并移居美国生活多年，三年前却在当地遇上工业意外，导致其颈椎严重移位，左手近乎残废。陈秀茹近日接受传媒访问时，崩溃哭诉手术后的相关医疗报告，更称雇主强逼她复工重回厨师工作岗位。

陈秀茹罹癌曾陷入人生低潮

陈秀茹早年曾罹癌陷入人生低潮，原以为度过难关后，再展开新生活，从事厨师工作。陈秀茹却于2023年在一间护老院集团的餐饮部担任副主厨期间，遭到职场剥削及欺凌，更不幸被冷冻批和蛋糕从高处突然堕下击中头部，导致颈椎移位需多次手术，有指花费近百万港元。

陈秀茹伤颈椎影响手部活动

陈秀茹于2024年10月底曾接受颈椎融合手术，情况却未见理想。近日陈秀茹在美国越洋接受传媒访问，公开最新伤势，陈秀茹一脸憔悴示范受伤后的活动能力。陈秀茹指由于颈椎（C4、C5、C7及T1）在手术后神经线受压，其右手勉强只能举高至120度，而天生左撇子的她，左手情况更为严重，极限只能举起70度，甚至要靠右手强行「帮拖」借力才能够勉强抬高，过程中状甚痛苦，连带颈部扭动亦受到限制。

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陈秀茹哽咽称痛到生不如死

陈秀茹除了颈椎问题，其上半脊椎（T8、T9）亦持续剧痛。经过四位医生诊断，证实陈秀茹同时患上严重的「五十肩」（肩周炎），肩膀出现钙化、发炎甚至囊肿，未来极可能需要在肩膀开三个窿进行手术。陈秀茹的身体犹如「半残废」，每日的活动极限仅得45分钟，超时便会全身剧痛、麻痺。

陈秀茹在访问中数度哽咽：「我唔要求好返100%，只要求可以帮自己洗到头，做返自己有尊严咁做到基本嘅嘢，已经好开心。」陈秀茹现时需依赖极重剂量的止痛药度日：「有时痛到食好严重嘅止痛药，令我晕晕陀陀，要连续几日不停瞓觉。𠮶种感觉真系唔识形容，呢种痛真系生不如死。」

陈秀茹情况爆「罗生门」

最令陈秀茹崩溃的是当地制度问题，据她引述于7月20日收到一份由公司聘请的独立部门（IME）医生发出的报告，曾于4月时为她进行不足一小时的简单测试，当中要求陈秀茹举手、拧头及行路，在完全没有参考其术后相关医疗报告的情况下，评定陈秀茹的肩膀痛楚与颈部伤势无关。

陈秀茹更因相关医疗报告，认为「现在可以立即返工」，资方因而要求陈秀茹重返每星期工作五天、每天8小时的工作岗位，而工作期间需要持续踎低、双手劳动，甚至搬运50磅重物的厨房前线任务。陈秀茹的主诊神经专科医生于7月23日发出强烈抗议信，明言以陈秀茹目前的状态，绝对不适宜复工。

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陈秀茹工伤投诉无门

对于公司的独立医疗报告，陈秀茹感到既愤怒又无助，其医疗团队正极力寻求治疗方案，更将肩膀手术视为「最后一线生机」。陈秀茹质疑公司的独立部门（IME）医生评估：「点解一个钟头嘅检查，可以推翻人哋三年医生、五间医院嘅报告？一个病人只系希望自己好返，连呢样都要抹杀？」陈秀茹指出：「你自己（IME医生）都承认个膊头仍然有事、颈椎要治疗，点解仲要一份报告去评论所有嘢，逼我即刻返一份全职嘅重劳动厨房工作？」只是陈秀茹目前投诉无门，正寻求方法还自己一个公道。

陈秀茹罹癌切除乳房

1995年落选亚姐陈秀茹曾用陈楚茹在娱乐圈发展，于2007年随外籍建筑师老公移居美国，息影并转行从事饮食业工作，却好景不常，陈秀茹左胸长良性肿瘤，2016年身体再度出现异状，经化验后揭患乳癌及皮肤癌，要切除乳房装义乳，一个月内暴瘦6公斤（约13.2磅），在罹癌打击下，陈秀茹又与老公分居，最终离婚收场。