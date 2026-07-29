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P1X3L冻结风波后Marco首现身拒受访 李尚正再演保安自嘲「有收人工就做」 妹头回应硬撼TVB《三代同糖》: 百花齐放

影视圈
更新时间：20:45 2026-07-29 HKT
发布时间：20:45 2026-07-29 HKT

HOY全新处境喜剧《你的保安 李宝安》今日（29日）在荃湾举行开镜仪式，剧中演员李尚正、妹头（卢颂恩）、麦沛东、叶振弘（Marco)、魏浚笙、江嘉敏、杜小乔、郭晓姸（Ahyo)、刘绮婷（Yanny)及刘锡贤等到场出席宣传活动。由于早前吴启洋证实组合P1X3L已冻结，但未正式解散，今日Marco出席活动时，可能不想回答有关问题，事前表明不接受传媒访问。

李尚正与妹头第二次拍剧

李尚正（阿正）、妹头（卢颂恩）以保安员造型亮相，妹头笑称，换上身上的造型似变了另一个人，大家要望清楚才认出是她，亦有人误以为她是演飞机师。问到是否需要减肥演出？她表示，导演没有要求，而且在剧中的角色，是比较钟意吃。阿正延续电影《死尸死时四十四》演绎保安员获得香港电影金像「最佳男配角」提名，问他是否因凭戏中「李宝安」一角曾获提名，公司才特别为他开这处境剧？阿正笑指，就算没有提名，公司叫也要做，因为自己有收人工，而且高层表示无限量支持，加上现在很难有机会拍剧，并且指出，在公司至今，自己与妹头，这次是第二次拍摄香港制作的剧集。

妹头无缘与魏浚笙对戏

有指HOY开拍这处境剧是要跟TVB推出的新处境剧《⁠爱‧回家之三代同糖》对撼？阿正表示，自己的工作是负责演出，将欢乐带给观众，妹头希望令大家爱回家收看电视，所有剧都有人看，可以百花齐放。二人被指是HOY一哥一姐，妹头表示，拍得开心也有压力存在，阿正指做得不好公司也会提出，所以也是尽力去做，近日开工都是每日十多小时，因要赶存货，二人更透露，除了今天拜神亮相的演员，未来将有更多的艺人加入演出。问到二人有否感情线？妹头笑称有，不过是分叉的感情线，剧中有很多青年男女。追问她是否有机会吃到小鲜肉魏浚笙？她说：「未安排到小鲜肉，应该是制作费问题，好彩仍有个Meaning（王耀宏），不过觉得好烦，整日要教他，哈哈！」

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