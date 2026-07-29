张国荣70诞辰丨陈淑芬郑丹瑞公布门票8.1优先订购 收益筹建纪念馆铜像 奚仲文设计雨衣赠观众

《继续宠爱．张国荣70诞辰．音乐会》将于9月12日在西九文化区安盛竹翠公园举行，成为一众「哥」迷们的热门话题，对于大家都紧张门票优先发售的时间和平台，希望能第一时间抢到门票。主办方代表陈淑芬（陈太）日前便现身于郑丹瑞（旦哥）的《健康旦 HiEggo》Youtube频道，和大家分享音乐会票务安排及相关详情。门票将于8月1日至8月10日在「健康．旦」优先订购，票价分别为$1180和$580，音乐会收益在扣除必要开支后，将用于实现「哥」迷的共同心愿 ：建立一个比较长久的张国荣纪念馆，以及为「哥哥」张国荣设立铜像。

郑丹瑞忆丽的时代与「哥哥」庆生

旦哥在节目中表示要多谢陈太在过去两、三个月间，发送了很多有他和「哥哥」的短视频给他看，当他重看这些短视频时，完全不记得有和「哥哥」做过这些节目和访问，「我算一算，今年张国荣是70岁。回想一下，在我认识张国荣的日子里，有没有曾为他庆祝生日？其实是有的，那时是在丽的，陈太应该还没认识他。在那个年代，『哥哥』刚出道，那时他在丽的拍剧，我就在丽的写剧本，我们一群年轻人经常一起玩，『哥哥』经常说我是人马座，他很骄傲他自己是处女座，大家倾谈很多未来的事情，我记得跟他吃过一次生日饭，看过他吹蜡烛。后来大家各有各忙，一眨眼，原来就是张国荣70冥寿。在张国荣的人生路里，其中有一个人，我觉得他应该在天上很感谢的，就是陈淑芬！」



陈淑芬感谢张国荣

陈太感性回应：「有一个这么好的朋友，是我感谢他才对。我相信一直有看我们纪念Leslie音乐会的朋友都会知道 ，每一次我们台前幕后所有工作人员，以及Leslie的好朋友都会过来帮忙，用最真诚的心去为他制作每一次音乐会，去为Leslie回报他那些那么爱惜他的『哥』迷。其实竹翠公园之前做过很多不同类型的大型演出，是一个很好的场地，只不过因为它是露天，我们会担心天气情况。这次在竹翠公园做这个音乐会，我们会有些礼物送给『哥』迷，包括奚仲文先生和视觉设计师阿奇设计了一件很漂亮的雨衣，我当然不希望当天下雨，但我又想将这件很漂亮的雨衣，届时送给每一位入场观众，我希望这件雨衣最终派不上用场，大家可以留著做纪念，这是一件很好的纪念品。至于《继续宠爱．张国荣70诞辰．音乐会》的演出阵容迟些会在《健康旦 HiEggo》Youtube 频道公布，大家敬请继续密切留意。」

奚仲文设计精美雨衣赠观众

陈太更同时公布另一惊喜：「以往我们在其他场地演出，可能只有一种电脑门票，但今次竹翠公园有一个好处，虽然音乐会将使用电子门票入场，但我们会特别设计一张精美的实体纪念票供大家加购。加购者稍后可于指定日期，在香港的FUN SPACE 领取这张设计精美的纪念票！温馨提示：此实体纪念票仅供收藏，不可用作入场。」最后陈太特别感谢颜米羔和张与辰，在今次她与旦哥的访问视频中深情献唱，为整个画面增添了无限温暖。