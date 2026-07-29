郑中基神隐两年终复出？ 突发被挟持影片网民赠兴：有冇受「湘」 走出离婚阴霾进军大巨蛋

神隐近两年的郑中基（Ronald）终于「上水」，自前年8月突然宣布因情绪健康问题停工后，郑中基除了偶尔现身好友演唱会及电影宣传外，几乎绝迹于幕前，就连他一手创办、坐拥近64万订阅的YouTube频道「机动电视台」亦不见其踪影。然而近日他终于在频道发布新影片，以一贯的无厘头风格宣告新动向。片中郑中基扮演「人质」，双手被反绑，遭三名蒙面员工挟持，并被逼照稿读出：「机动电视台嘅直播台R Live已经开咗喇，我本人系绝对支持呢件事嘅，完全系冇人威逼我。」最后更挤出一个尴尬而不失礼貌的微笑，创意十足地宣布频道将有新直播内容。除了网上回归，郑中基亦将于今年8月中，担任台北大巨蛋棒球赛的压轴演出嘉宾，网民期待他已准备好全面回归，一众粉丝留言「好耐冇见」、「大佬呀，Long time no time」。

郑中基前年突然宣布患抑郁症停工

回顾郑中基停工的导火线，要追溯到2024年8月。当时他先在社交平台发文，单方面宣布与合作十年的经理人何庆湘因「工作及道德操守有问题」而终止合作。其后他再发长文剖白，透露自己确诊抑郁症，并长年以酒精麻醉自己以逃避现实，直至压力爆煲，才下定决心停工。声明中他感谢太太余思敏的不离不弃，并表示将在太太陪同下，远赴美国参加戒酒疗程。当时他形容这段时间是「人生一场大考」，需要时间和空间去处理个人问题，承诺会以更好的状态回归。然而正当外界以为夫妇二人会共同度过难关时，翌年4月却惊传婚变，二人更被拍到多次出入家事法庭，最终宣布离婚，结束12年婚姻。

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郑中基与前经理人何庆湘关系扑朔迷离

郑中基与前经理人何庆湘决裂的内幕亦众说纷纭，有传言指何庆湘介入郑中基与余思敏的婚姻，惟郑中基本人从未正面回应。虽然停工期间经历事业、婚姻及健康的多重低谷，但从他今次「被挟持」的影片留言区可见，不少粉丝依然关心他，更有人抵死地以前经理人名字谐音留言问：「大佬有冇受湘（伤）？」可见当年的风波依然让大众记忆犹新。

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