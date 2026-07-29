李泳汉印度返港近照曝光 细节疑揭婚姻现况 施明骨灰仍「下落不明」 懒理爸爸李家鼎感受

自施明离世后，其长子李泳汉与前夫李家鼎（鼎爷）、𡥧子李泳豪的家庭恩怨全面爆发。李家鼎早前接受专访时，痛斥李泳汉苛索金钱、不愿工作及将弟弟赶出大宅、瞒亡母安葬地等忤逆恶行，更怒轰对方「仆X仔」并公开宣布断绝父子关系，直指：「佢嘅嘢与我无关。」随著李家鼎心情与健康状况逐步回稳，早前被指避走印度的李泳汉亦终于「现身」！他于facebook分享近照，疑似透露已回到香港。

李泳汉分享近照疑透露已回港

李泳汉7月20日更新社交平台，分享一张戴Cap帽、太阳眼镜及留须的自拍近照。从其太阳眼镜的倒影可见，他正身处酒楼「叹一盅两件」，估计已低调由印度返港。他同时发布新帖文，上载2013年与现在的样貌作对比，并留言「13年后」，虽然经历家庭及经济巨变，但他仍用温馨家庭照作社交平台头像，似乎有意暗示与太太Conny（严佩钰）的婚姻关系未受经济问题动摇。

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李泳汉印度行疑跟老婆隔空争论

被父亲大义灭亲兼「闩水喉」后，李泳汉于早前独自远赴印度拜佛修行避风头。据同行善信向《星岛头条》独家爆料，他在印度逗留期间行径怪异，不仅神情呆滞、对庄严法会漠不关心，更多次在通电时情绪失控激动喊叫，疑似与太太Conny（严佩钰）隔空爆发激烈争执。李泳汉其后并未随团返港，选择继续留在当地神隐，令外界对其经济状况及婚姻危机的揣测甚嚣尘上。

此外，李泳汉早前独揽施明丧事大权，至今仍未交代施明的骨灰安葬地点，令一直心念前妻的李家鼎大感痛心，坦言盼早日得知下落以作拜祭。

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