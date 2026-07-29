Jeffrey魏浚笙演小男人自爆现实「振夫纲」 孖Ahyo首演情侣挑战大反差 信任双方粉丝会给予发挥空间

HOY全新处境喜剧《你的保安 李宝安》今日（29日）在荃湾举行开镜仪式，Jeffery(魏浚笙)和郭晓姸（Ahyo)到场出席宣传活动，二人在剧中是一对男、女朋友，但Ahyo表示，因为只收到前段剧本，来到现场才知道与Jeffery是一对。问二人可有亲热镜头？二人均表示还未知道。

Jeffrey不怕李尚正爆肚

Jeffrey笑指自己平日是振夫纲之人，在剧中饰演怕女友，对他来说是考验演技，又指讲这番话不会惊女友扭耳仔，并笑言：「真的不会惊，她很尊重我，她惊我多一些，大家看到我的样子也知道我的势很强，哈哈！」问到与李尚正合作怕不怕对方经常「爆肚」？Jeffrey 表示不会惊，因为接不上可以NG再拍，最紧要是观众睇得开心。问他已经多久没有拍剧？Jeffrey 也记不起，但他觉得，对于自己这新演员来说，无论拍戏或拍剧也好，都是一个吸收经验的机会。更说：「每一次与不同对手合作都令我获益良多，所以很期待。」

Ahyo上堂恶补演技

这次是Ahyo独立发展后拍摄第一套剧集，虽然之前也拍过另一套剧集，但她也特别去上堂恶补，剧中她的角色是一个不停投诉的人，对她来说是很有反差的角色，所以要拿捏得好好。问到与Jeffrey 饰演男女朋友怕不怕对方的粉丝呷醋？Ahyo即说：「不要寄刀片给我！」Jeffrey 也笑指，自己也很惊，因为Ahyo有很多男粉丝，但他说：「讲笑吧！不会啦！大家十分尊重对方的追随者，会给予我们发挥空间。」Ahyo也说：「大家也很期待看到我们的演出。」她又指，这次在剧中与队友刘绮婷（Yanny)没有同场演出的机会。