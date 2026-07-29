黄晸珉疑出轨曝光露骨录音︰在你身上用尽精力 韩影帝反击爆料者为跟踪狂

韩国影帝黄晸珉近日被爆疑似出轨，一名网民自A称跟黄晸珉从2024年开始保持不恰当关系。网上更流传疑似录音、对话截图，掀起热议，当中的一段录音，清晰听到黄晸珉的声音，说出「我好想抱你」、「喜欢就要拥抱」、「你太可爱了」等内容，但未知声音是否伪造。该网民更公开黄晸珉露骨地写下性暗示，「他曾打给我说『妻子出去了』，要我去他家里，然后说『我会在你身上用尽精力』。」A再称要求跟黄晸珉停止来往，但男方在醉酒后再次找她，并指黄晸珉每次饮醉，都会打电话给不同的女人。

黄晸珉强硬反击

黄晸珉所属经理人公司Sam Company今日发声明强硬反击，指涉事恶意发文作者实为一名跟踪狂嫌疑人，一直对黄晸珉进行滋扰骚扰。声明指黄晸珉早已就事件对该名网民提出刑事起诉，法院曾三度向对方发出禁制令等临时措施，其后更因确认跟踪行为成立，向A发出300万韩圜（约17,000港元）罚款的简易判决，证明对方确有滋扰前科。黄晸珉于去年8月以跟踪等罪名对网民A提起刑事起诉，法院今年2月对A判处罚款。但是，由于A对此不服，要求正式审讯，目前正排期审讯。A亦对黄晸珉提出损害赔偿诉讼，展开了反击，案件预计下月14日开审。

黄晸珉如常出席《HOPE：逆袭希望港》谢票活动

公司强调，网上流传的相关帖文涉恶意剪辑，将就此再次采取法律行动，并就事件引起外界不必要忧虑致歉。黄晸珉今日（29日）如常出席主演电影《HOPE：逆袭希望港》的谢票活动，未受风波影响。电影票房成绩骄人，累计观众已突破361万人。