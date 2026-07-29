滕丽名林淑敏传不和丨「大小姐」回应被Unfollow：唔想抢走焦点 避谈郑世豪暗寸「好假」

TVB处境剧《爱·回家之开心速递》即将于下月初迎来大结局，剧组煞科之际却爆出「大小姐」林淑敏与滕丽名及吕慧仪的不和传闻。面对IG被二人取消关注及受访时疑似「面阻阻」的是非，林淑敏回复《星岛头条》表示：「我有留意报道，但没为意是否有Follow社交网，希望大家都可以将焦点放到《爱·回家》大结局的热度，这种时候不想抢走焦点，又不是大件事。（演员间发生不快事件？）无事的，其他事就不回应，证明套剧太受欢迎，大家会细心留意，好多事都会放大来看，所以不想回应是非，希望观众都可以开开心心，欣赏剧集大结局。」至于有指「细龙生」郑世豪亦疑借题暗讽她「假到痴线」，她则表示不回应。

滕丽名IG取消关注多位女星

这宗是非发酵源于网民发现滕丽名的IG取消关注林淑敏，同时亦没有关注吕慧仪、汤盈盈和樊亦敏；而在剧中身为大小姐「爱将」的吕慧仪同样未有关注林淑敏。对于取消关注一事，滕丽名早前回复传媒时仅表示：「唔知道乜嘢时候取消关注林淑敏。」

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滕丽名受访时对林淑敏露不屑表情？

此外，日前《星岛头条》访问林淑敏、滕丽名和吕慧仪三人的受访片段，亦在Threads疯传，引起网民质疑她们的「不和关系」浮出水面。片中滕丽名几乎全程用背脊对着林淑敏，当被问及会否不舍得与「大小姐」斗嘴时，滕丽名没有表情地说：「紧系唔会喇」，林淑敏则略带尴尬称「会再合作」，滕丽名随即面露不屑拧歪脸，夹在中间的吕慧仪不知如何是好。大批网民指滕丽名完美演绎「面阻阻」，批评其表现没风度及情商低，甚至形容场面犹如当年杨茜尧与胡定欣在颁奖礼上互藐的经典一幕；不过亦有网民认为滕丽名当时感觉不舒服，似是在死忍眼泪。

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