曾比特上海热爆演出 埋身玩音乐嗌过瘾 想出「七彩黑胶」用纯粹歌声打动人

曾比特（Mike）日前以香港唯一代表歌手身份，获邀出席香港电台在上海举办的「十大中文金曲—上海金曲汇」活动。今次盛事包括为期三星期的「香港唱片足印展」，展出港台音乐资料库大量珍藏，包括约130张不同年代的经典黑胶唱片、历年十大中文金曲奖座及场刊等珍贵物件，绝对系乐迷嘅集体回忆。晚上更举行广东歌派对之夜。

Mike首次跟Beat Friday玩音乐

讲到黑胶唱片，Mike表示如有机会出黑胶碟，外表一定要够抢眼，「外观上希望系七彩颜色，令人望到都好开心。」音乐类型则与「七彩黑胶」完全相反，拒绝花巧，「反而会偏向简化，尽量以最纯粹的音乐去打动乐迷。」至于晚上的Canton Pop Party，Mike透露之前从未去过这类活动，今次是第一次参与，更是第一次超近距离跟Beat Friday一齐玩音乐，「个距离系大家只手一伸出嚟就可以掂到我。」Mike形容今次体验非常有趣，感觉犹如将当刻唱歌的自己，以一个很赤裸的表演状态呈现给大家看，「我见到大家一路听歌嘅时候一路喺度摇摆，亦都听得好陶醉嘅时候，其实我自己都唱得好陶醉。」

曾比特到外滩打卡

活动当日，上海天气酷热，Mike每逢踏出室外便感受到热浪侵袭，不过他谓这股热力远远不及居住上海的香港人，以及专程远道而来撑场的香港歌迷般热情，差点被大家的爱融化。此外，难得去到上海的Mike，完成工作后经过外滩，忍不住叫司机停车，冲落车影返几张打卡相，他笑谓：「打完卡就啱啱好熄灯，都算完美的时间节奏！」