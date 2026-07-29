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郭富城张智霖富贵饭局惊见「两个沈嘉伟」 网民寸失婚余文乐：有冇想埋返堆

影视圈
更新时间：21:00 2026-07-29 HKT
发布时间：21:00 2026-07-29 HKT

郭富城（Aaron）、张智霖（Chilam）与时装集团创办人沈嘉伟是圈中著名好兄弟，早年不时被见到一齐打边炉，就算各自婚后有妻儿，仍经常相约聚会。近日三人的律师好友在社交平台公开叹高级日本料理的合照，见到众人太太未有同行，但大批网民却提起近日宣布离婚的余文乐，已消失在三人的朋友圈多年。

郭富城、张智霖冻龄沈嘉伟散发沧桑味

合照中见到同样年过半百的郭富城与张智霖，发量乌黑浓密，郭富城穿Polo恤「手瓜起𦟌」，完全看不出就快60岁。而张智霖则以白Tee素颜上阵，皮肤紧致又气色红润，大晒惊人的「防腐级」冻龄功力。

邱淑贞的老公沈嘉伟戴上白Cap帽配黑框眼镜，身穿灰色连帽卫衣保持潮人风格，加上沈嘉伟满面花白胡须，散发出浓烈的沧桑男人味。当日一同开餐的还有沈嘉伟的胞弟，由于二人外形相近，引起网民关注，有人更震惊：「点解有两个沈嘉伟」。

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对于郭富城、张智霖、沈嘉伟与律师好友识于微时，多年来感情依然极好，有网民却提到数年前被踢出朋友圈的余文乐：「渔民呢？当年死R烂R，依家发咗就唔系朋友」、「余生有冇想埋返堆呢？」、「见到呢个组合谂起余文乐」。

余文乐传过桥抽板成导火线

有指余文乐当年透过沈嘉伟介绍，成功融入郭富城、张智霖的富贵超跑圈，四人不时食火锅、玩跑车。据指余文乐在筹备自家潮牌「MADNESS」初期，曾寻求沈嘉伟帮忙结识日本潮人，却有传之后「过桥抽板」绕过沈嘉伟接洽内地投资人，而引起好友不满，导致双方关系决裂，之后余文乐未有再现身郭富城、张智霖、沈嘉伟的朋友聚会。

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余文乐朋友圈越换越猛料？

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