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吴镇宇儿子中学毕业 费曼自揭曾遇校园欺凌外表被嘲 遭厕所门夹手指、打到变「熊猫眼」

影视圈
更新时间：20:00 2026-07-29 HKT
发布时间：20:00 2026-07-29 HKT

影帝吴镇宇与太太王丽萍的18岁儿子吴费曼（Feynman），上月于香港新加坡国际学校中学部毕业。吴镇宇夫妇亲自出席儿子的毕业典礼，见证其人生重要时刻。昨日（28日），费曼在社交平台发布多张毕业照片，并撰写长文回顾从参与内地真人骚《爸爸去哪儿2》后，由小学至中学毕业的校园点滴。他透露自己终于完成学业，并在毕业典礼上与其组建的「抚摸者乐团」登台献唱，当中更演出了前两年未能获校方批准表演的Beyond名曲《海阔天空》，为中学生涯画上圆满句号。

吴镇宇儿子费曼揭小学时遭欺凌

在长文中，费曼罕有地剖白了初入小学时惨遭欺凌的经历。他忆述当年《爸爸去哪儿2》刚结束，带着陌生感踏入校园，发现自己难以融入同辈群体，甚至被班主任指在上课时「钓鱼」。除了缺乏朋友，费曼更坦言因性格及被视为「不正常」的兴趣爱好，遭受过同学的排斥与校园欺凌。他详细列举了当时的惨痛经历，包括大拇指被厕所门夹伤、书包被扔进游泳池，以及外表遭到无情嘲笑。在现实生活中受挫的费曼，当时选择将互联网视作避风港，并透过P图等网络互动结识了一群知心朋友。

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费曼被空手道黑带同学打成「熊猫眼」

事情的转捩点发生在小学五年级。费曼在文中透露，当时因无法忍受而与欺凌他的同学发生肢体冲突，更激动得流下眼泪。然而该名同学原来是空手道黑带，结果费曼惨被打成「熊猫眼」，这场风波最终被老师制止，但两人却意外地迅速和好。升上六年级后，费曼结识了好友，而他热爱的「动漫」文化亦逐渐普及。虽然中学时期曾经历分班，他亦曾沉迷于北美伺服器的网络游戏《英雄联盟》，但这段经历让他进一步拓展了交友圈子。

费曼感悟每人都有隐藏一面

随着时间推移，费曼不仅学会了融入校园生活，更与当年打架的那位空手道黑带同学成为了挚友，并建立起属于自己的朋友圈及乐团。回顾这段成长历程，费曼在文末分享了深刻的感悟，指其实每个人都有隐藏及疯狂的一面，所谓「正常人」往往才是真正的「奇怪人」，关键在于找到能让自己舒服地展露真实一面的环境与群体。最后他特别感激亲人、外公外婆、不离不弃的老师以及接纳他的朋友们，展现出成熟感恩的一面。

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