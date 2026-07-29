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梁咏琪演唱会2026｜Gigi 11月红馆开30周年个唱 举行日期/票价/优先订票/公开发售资讯懒人包

影视圈
更新时间：19:30 2026-07-29 HKT
发布时间：19:30 2026-07-29 HKT

梁咏琪（Gigi）不经不觉已经入行30年！为纪念这个事业里程碑，主办单位「掌赏娱乐」正式宣布梁咏琪将于今年11月再踏红馆，举行《梁咏琪 LOVE GiGi爱自己世界巡回演唱会-香港站》。想入场与梁咏琪庆祝30周年的粉丝，即睇以下演唱会日期、票价及门票开卖详情！

🎤 《梁咏琪 LOVE GiGi爱自己世界巡回演唱会-香港站》资讯

  • 演出日期： 2026年11月27至29日
  • 演出地点： 红磡香港体育馆（红馆）
  • 开场时间：晚上8:15
  • 门票票价： HK$1,180 / HK$780 / HK$480
  • 优先订票及公开发售日期： 待定（请密切留意主办单位「掌赏娱乐」与梁咏琪社交平台公布）
  • 特别纪念意义：特意选择11月举行，以纪念30年前（1996年11月11日）推出的首张广东个人专辑《爱自己》。
  • 必睇歌单预告：将国语及广东经典金曲「大兜乱」，梁咏琪豪言：「总之大家想听咩歌，我通通都唱！」

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梁咏琪突破性感尺度晒45吋长腿

为呼应30年前的首支音乐作品，梁咏琪将今次演唱会命名为「爱自己LOVE GiGi」，寓意无论经历甚么阶段，最重要是懂得爱惜自己及对自己诚实。在拍摄演唱会海报时，梁咏琪对合作多年的班底无比信任，罕有地以Deep V西装褛上阵，尽骚招牌45吋白滑长腿，展现自信有型的一面。回顾初出道时「飞人」般的疯狂宣传生活，梁咏琪对一直并肩打拼的团队、幕后人员及粉丝充满感激，并强调自己对工作依然充满热忱，未来会继续抱持好奇心，勇敢跳出舒适圈接受各种新挑战。

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