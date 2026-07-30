陈欣健罕谈患认知障碍症太太张蓉蓉 自揭风流帐拒为红颜知己弃家庭：要自己识放手

现年81岁的陈欣健（Philip）堪称香港演艺圈传奇，他曾历任警察、主持人、演员、导演、编剧、制作人及娱乐公司高层，横跨多个领域。不过最为人津津乐道，当然是他年轻时风流事迹。近日陈欣健接受资深传媒人查小欣YouTube节目《红查馆》访问，大方分享年轻时的风流往事与「冧女秘技」，更罕有地展现了对患有认知障碍症太太张蓉蓉的感情。

陈欣健将女性朋友统称为「Baby」

陈欣健年轻时才华横溢，身边自然不乏狂蜂浪蝶，他亦坦言自己确实认识很多女孩子，笑言自己是个性情中人，容易单凭女孩子的一把好歌喉便倾心。不过，陈欣健强调自己对感情始终抱有责任感：「有啲嘢你承担唔起嘅，你就要自己识放手。」谈到当年的情史，陈欣健笑说以前电话簿里有很多女朋友的联络方式，为了怕叫错名惹来麻烦，他索性把所有女生的名字都统称为「Baby」。

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陈欣健拒绝将情史出书

陈欣健一生绯闻甚多，曾被好友甘国亮爆料有多达近30位红颜知己，虽然在1973年与邵氏女星张蓉蓉（尤情）结婚并育有两女陈早茵和陈早怡，但他未有因此而定下来，陈欣健曾表示因为工作关系而多绯闻，太太曾经不开心：「我成日唔喺屋企又好多绯闻，太太一定唔开心。我多谢佢嘅容忍，佢令我反思，佢亦知道我珍惜屋企。」在访问上，陈欣健拒绝将情史出书：「点解我成日唔提呢？因为就算过去点样都好，第一，人哋有一个幸福嘅将来，有一个幸福嘅现在，人生过咗去就系过咗去，最紧要系唔好喺人生旅途上造成一个创伤。喺感情上个个都有好多嘢都会发生。对我嚟讲，我都有讲过我嘅初恋系有影响，但唔可以赖晒一个初恋。譬如我好容易钟意一个女仔，佢唱歌有把靓声，佢个样未必要好靓，我好容易畀一把歌喉爱上𠮶个人。我嘅问题系我好感性，我觉得如果你爱一个人，如果唔讲畀佢听，就好似做贼。」陈欣健还说：「我同我两个女都系咁讲，我爸爸妈妈到死都冇同我讲过半句 I love you。但系我一定要同佢哋讲，就算唔讲，我都要感受佢哋系爱我。如果我感受唔到，就唔算数。」提到当年的情史，陈欣健笑说以前电话簿里有很多女朋友的联络方式，为了怕叫错名惹来麻烦，他索性把所有女生的名字都统称为「Baby」。他更分享了一件趣事：曾试过在生日当天收到一件没有署名的精美睡袍，为了找出身边的「送礼佳人」，他只好逐个打电话叫「Baby」道谢，凭急智化解了危机。纵使有过不少红颜知己，但他强调每一段感情都有终点，当女方追求安定的家庭时，他会选择大方祝福。如今81岁的他，表示现在见到靓女虽然仍会心动，但已将她们全部视为「闺密」，纯粹分享心事，没有越轨行为。

陈欣健两个女目前担任幕后工作

陈欣健两个女目前担任幕后工作，大女陈早茵担任佘诗曼经理人，二女陈早怡是罗启豪经理人：「我畀佢哋好多自由，大家好似朋友咁相处，佢哋仲需要你去帮佢，呢个系一个恩典来。」不过即使陈欣健给予两女的自由度极高，仍不及太太张蓉蓉给予老公的自由度，陈欣健笑说：「系呀，我太太畀咗好多自由我，佢成日都话『你点玩都得，唔好畀我知』，我话呢句系废话，唔畀你知即系冇嘢啦，点会唔知呀，如果要知。其实都唔系佢畀自由，而系我工作性质，根本上系好难去局限到，我成日都喺外边，你冇可能叫我屋企嘛。」他续说：「我太太唔钟意出街，佢系一个好东方嘅女人，佢最钟意喺屋企睇电视，屋企要两部电视，因为佢睇嘅节目全部系京剧，我睇啲Rock and Roll。我哋拍拖嘅时间，有一种唔同嘅嗜好呢，系一个好大嘅吸引力，好新鲜。但当结咗婚，你沉淀咗七、八年之后，你发觉原来都投入唔到佢嘅圏子，你好容易就会自己走咗去自己嘅社交圏子，佢又好乐于喺佢嘅社交圏子，咁就变咗好似两个大陆嘅板块，慢慢慢慢裂开。」

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陈欣健家人爱做娱圈工作：

陈欣健照顾有认知障碍的太太不觉得辛苦

张蓉蓉在10多年前被诊断患认知障碍症，陈欣健至今悉心照顾太太：「我同我太太到而家都仲系一齐，我同我两个女都好锡佢同照顾佢，我觉得呢啲就系点解可以维系到一个婚姻，而唔系净系靠恋爱，咁先可以经得起风浪。」虽然太太有认知障碍啦，不过陈欣健直言一点不觉得辛苦：「你只要当佢系一个小朋友，当系一个小朋友照顾，收入好嘅当然可以揾到好嘅护理，经济唔好嘅，就要抱住佢系一个细路哥嘅心态，结婚嘅时候承诺过，无论佢生病，直至到佢嘅死亡，你都要咁爱佢，要照顾佢一世。呢个系一个承诺，如果你冇去兑现呢个承诺嘅时候，你自己都唔会好过，我觉得应该要去兑现𠮶个承诺。我老婆冇反应嘅嘛，间中畀佢听返《往事只能回味》呢首歌，佢只系记得呢首，唱到第四句佢就会加入唱少少，如果你抱住照顾一个小朋友嘅心态，你见到佢𠮶个笑，你会好开心，患咗呢个病嘅人，佢笑嘅时候，你会好开心，你会觉得我能够为佢带嚟呢种笑，哪怕只系几秒间嘅快乐，你都好满足。」正因为此，陈欣健无论是外貌还是心境都犹如四十多岁。被问及养生之道，他笑言自己从来不吃保健品或补品，最大的秘诀在于「心态」：「唔好记仇，唔好培养报复的心性。面对负面事情，用阳光的态度去中和它。」