Viu煲剧攻略｜7大韩剧韩综晒冷 宇宙年糕店爆笑登场 金憓秀x曹汝贞影后同台斗戏

韩剧界迎来近年最热闹的暑期大战：从Viu Original原创爱情剧《给你梦想》撩动人心的画面，到两大影后加持的黑色喜剧《现在不是出轨的问题》、地球娱乐室4姐妹一同创业的《宇宙年糕店》，多部综艺火力全开！无论你沉迷虐心初恋、偏爱黑色幽默，还是钟情疗愈实境或大胆社会实验，这个夏天都有值得你追看的节目。率先打头阵的是黄寅烨与李惠利主演的Viu Original原创韩剧《给你梦想》，这对阔别15年初恋重逢的组合，剧情迎来关键转折，引发剧迷热烈讨论，香港观众可以透过Viu紧贴进度。

Viu Original原创韩剧《给你梦想》

由黄寅烨与李惠利主演的Viu Original原创爱情韩剧《给你梦想》首播以来话题不断，剧集讲述天才电影导演禹秀彬（黄寅烨饰）与记者朱怡才（李惠利饰）阔别15年后重逢的故事。高中时秀彬在怡才影响下萌生电影梦，后来突破家庭框架赴海外发展，最终凭首部长片斩获新人导演奖与最佳作品双冠王；当年充满梦想的怡才却在现实磨练下成了为生计奔波的普通记者。

早前播出的剧情迎来重大突破：禹秀彬受邀参与朱怡才的外景节目，过程中两人被迫直面15年前分离的伤痛。秀彬首度坦承当年远赴美国并非自愿，怡才虽然理解他的处境，却也残酷地坦承：「理解无法改变过去，也无法抹去我的痛苦。」当年她在秀彬离开后放弃电影梦，沦为生计奔波的外景记者。在怡才痛哭自己放弃导演梦想的夜晚，秀彬静静陪伴在侧，怡才酒后在秀彬下榻的饭店房间醒来，两人在浴室中意外亲密共处⋯⋯

被解雇的怡才最终接受了秀彬的提议，两人正式签约合作，将高中时共同创作的剧本《京城恋歌》改编成电影。两人一起看电影时，怡才不自觉绑起头发，与15年前两人一同看电影的画面重叠。在共同筹备电影的过程中，两人重新找回了当年的默契；第4集结尾更迎来全剧最高潮！两人在雨中情不自禁地接吻，然而吻后怡才猛然回神退回现实⋯⋯剧集逢星期一、二晚在Viu上架。

韩剧《现在不是出轨的问题》

集结金憓秀、曹汝贞、金智勋、金宰彻等华丽阵容的全新黑色喜剧《现在不是出轨的问题》将于7月31日首播，故事围绕两对住在高级住宅区的邻居夫妻展开：一对是白手兴家的室内设计公司CEO兼人气网红京熙（金憓秀饰），与丈夫在弘（金智勋饰）及女儿一同搬进梦想中的高级社区，靠贩卖「幸福家庭」形象赚取流量与人气；隔壁则住著优雅高贵的皮肤科院长秀贞（曹汝贞饰），正与前夫宝成（金宰彻饰）进行一场泥泞不堪的离婚诉讼，为了守护唯一的女儿不惜一切代价。

当京熙开始怀疑丈夫外遇、跟踪在弘的过程中，意外目睹了远远超越外遇的惊人场面：一具来路不明的尸体。从那一刻起，两个家庭原本平静的日常瞬间崩毁，引发一连串无法预测的连锁反应⋯⋯外遇在此刻显得微不足道，真正的问题才正要开始！

近日公开的首波预告海报以高级住宅区为背景，金憓秀饰演的网红京熙手持自拍棒露出自信笑容，预告中京熙更留下一句：「如果只是外遇就好了。」究竟什么秘密比外遇更严重？此外该剧也是两大影后金憓秀与曹汝贞的首度同框合作，金憓秀读本后表示：「一切都很独特！故事的展开方式、人物的个性都非常有趣。」曹汝贞也表示：「凭借演员们的默契，将以激动人心的方式呈现这部单一事件改编的惊悚剧。」

集结金憓秀、曹汝贞、金智勋、金宰彻等华丽阵容的全新黑色喜剧《现在不是出轨的问题》将于7月31日首播。

韩剧《好，离婚吧》

将于8月19日首播的浪漫爱情韩剧《好，离婚吧》由李珉廷、金知硕主演，故事讲述一对婚纱店夫妻白美英（李珉廷饰）和池元浩（金知硕饰）正面对「七年之痒」的婚姻危机，表面上二人是事业拍档、生活伴侣，但长年累月的磨合失衡，令关系逐步走向破裂边缘。

李珉廷所饰演的白美英外柔内刚，面对婚姻疲态选择正视问题；金知硕饰演的池元浩则是个被现实和责任压得喘不过气的丈夫，两人由冷战、拉扯到正面碰撞，关系发展充满张力，而两人的首度合作更是令人期待。

《好，离婚吧》由《百年的遗产》、《传说的魔女》导演朱成宇与编剧黄智民联手打造，制作班底有保证，他们要带出的不只是「离婚」的表面，更透过夫妻间的情感变化，拆解爱情、责任与自我成长的现实议题，如此贴地势必引发剧迷共鸣。

将于8月19日首播的浪漫爱情韩剧《好，离婚吧》由李珉廷、金知硕主演。

韩综《宇宙年糕店》

「地球娱乐室四姐妹」全新韩国综艺《宇宙年糕店》将于7月31日在载誉归来，Viu紧接逢星期六晚上架！节目源自《Biong Biong地球娱乐室2》密室逃脱任务失败的惩罚，李恩智、MIMI、李泳知、安俞真四人亲自经营年糕店，预告中四人凌晨5点便开工，李泳知更展现招牌迷糊魅力，慌张模样爆笑全网。

四姐妹从《地球娱乐室》累积了绝佳默契，幽默风格持续备受期待！节目更邀来豪华工读生阵容：女团aespa门面Karina与EXO成员都敬秀（D.O.）担任一日兼职，预告中都敬秀竟忘记点塔可饼，让原本已经千疮百孔的厨房雪上加霜！制作组更宣布将开设首尔分店，让李泳知当场大喊：「我不做了，我罢工！」预告曝光后韩网热烈讨论：「这不是《宇宙年糕店》，是体验人生吧」、「完全就是《地球娱乐室》版《姜食堂》」、「俞真眼神已经失去灵魂了」；这个夏天都敬秀同时在《种豆得豆 做Farm得Farm 动物农场》与《宇宙年糕店》「打暑期工」，亦被网友笑封兼职魔人！想知道四姊妹的「惩罚」到底有多失控？就要留意《宇宙年糕店》了。

「地球娱乐室四姐妹」全新韩国综艺《宇宙年糕店》将于7月31日在载誉归来。

韩综《我的剩余恋爱》

韩国首档以绝症为主题、全新恋爱综艺《我的剩余恋爱》以一句沉重的提问出发：「如果我剩下的时间不多了，我会爱谁呢？」记录一群曾被宣告生命进入倒数、或曾与死神擦肩而过的20、30岁年轻人，重新面对人生与爱情的故事。节目独创「交换时间」配对机制，参加者每晚可以互相赠予「时间」——被赠予较多「时间」的人，将获得与心仪对象相处的机会，让每一次的选择都变得更加珍贵，让建立恋爱的过程充满未知与感动。

节目由演员李世荣、郑容和、SEVENTEEN主唱DK以及曾克服小儿癌症的崔叡娜组成豪华观察室阵容！这也是李世荣出道29年来首度主持恋综的作品，据悉她从首次录影便被出演者的故事感动落泪；郑容和则曾演出第一代明星恋综《我们结婚了》至今仍令人津津乐道；崔叡娜亦以自身抗癌经历与出演者建立深厚共鸣！节目尚未开播就已经在网上引发热烈讨论，制作组也透露：「连我们都完全无法预料的缘分和关系，将会一直持续到最后。」预计节目将展开如同电影般充满宿命感的爱情故事，Viu亦于8月紧贴首播。

韩国首档以绝症为主题、全新恋爱综艺《我的剩余恋爱》以一句沉重的提问出发：「如果我剩下的时间不多了，我会爱谁呢？」

韩综《只要有空，5》

人气综艺《只要有空，5》将于8月11日迎来首播，刘在锡与柳演锡组成的「双Yoo」主持组合再次合体，延续在忙碌日常中寻找空档、主动接近市民带来幸运与笑声的形式。

《只要有空，5》首集来宾则由《希望：末日血战》黄晸珉与《鱿鱼游戏》郑好娟担任；加上「刘柳MC」经历四季合作后，默契愈见有火花，不少观众更期待两人与「空档主人」相遇时所产生的温暖故事。

人气综艺《只要有空，5》将于8月11日迎来首播，刘在锡与柳演锡组成的「双Yoo」主持组合再次合体。

韩综《奇异恋爱》

韩国恋综又有新突破！韩国首个AI恋爱节目《奇异恋爱》是一档结合人工智能的恋爱真人骚，参加者将亲自进入由AI构建的恋爱世界，面对现实中难以体验的相遇以及无法预测的关系变化。

以单身形象深入民心的旗安84，将会在节目中与专属AI女友分享日常生活，体验现实与幻想交织的全新关系，对此他受访时坦承：「本来以为面对机器无法投入，因为我不会假装。」然而这位向来以真实反应著称的艺人，面对AI会产生甚么意想不到的情感变化，成为了节目的一大看点；张度练则以「双重身份」出演——既是AI约会参与者又是棚内MC，李准和康男则担任节目观察员，亲自见证韩国首档人类与AI的恋爱真人骚。

韩国首个AI恋爱节目《奇异恋爱》是一档结合人工智能的恋爱真人骚。