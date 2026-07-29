黄宗泽与郭珮文私下互动疑拍拖？曾赞Bosco笋盘认过电 TVB咪神惨被闹「野女人」

45岁TVB视帝黄宗泽（Bosco）入行逾20年绯闻不绝，近日到内地长沙出席《第六季全球偶像国际超模大赛》担任特别嘉宾，有网民在当地巧遇黄宗泽与一位神秘「金发女郎」开餐，引起大批「黄太」呷醋，大骂金发女是「野女人」。但其实这名女子真实身份是24岁「TVB咪神」郭珮文，网民得知她是明星后，即揣测二人是否发展中。

黄宗泽女伴身份惹关注

有网民昨日（28日）在小红书分享照片，留言问：「他是谁？有认识的吗？在长沙嗦粉居然能碰到他」。照片中见到黄宗泽正在开餐，身旁有一位「金发女郎」正低头进食，由于二人相处自然，导致不少网民怀疑相中人是黄宗泽的新女友。

不少网民自称是黄宗泽的另一半，以「老公」、「黄太」称呼：「我老公跟谁在吃饭」、「我老公呀，他和哪个野女人在吃饭？」、「你老公和其他女人在约会」。也有网民好奇女方身份：「旁边黄色头发女生是谁啊」、「旁边像蔡思贝」、「应该是郭珮文吧」。

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「金发女」真实身份曝光

网民口中的「野女人」其实是郭珮文（Juliana），她近日与黄宗泽一同出席超模大赛，估计二人跟工作人员在活动结束后，顺道结伴去品尝地道美食。郭珮文于2024年与黄宗泽合作剧集《法证先锋VI：幸存者的救赎》，郭珮文亦曾公开大赞黄宗泽毫无架子，而且为人非常细心，在拍摄前会主动交流为她减压。

郭珮文对黄宗泽有「过电」感觉

郭珮文早前接受电台访问时，透露偏好较自己年长、成熟、有担当的异性。至于黄宗泽是否符合其择偶条件，郭珮文承认对黄宗泽有「过电」的感觉，但自嘲：「佢系完美笋盘，但系黄宗泽唔要我。」不少网民都指二人合衬，落力留言撮合他们。

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