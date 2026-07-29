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何伯离世丨何煊心理报告揭晚年严重抑郁 感觉遭何太背叛、被社会孤立 临终与子女和好释怀

影视圈
更新时间：16:30 2026-07-29 HKT
发布时间：16:30 2026-07-29 HKT

何伯离世丨因TVB节目《东张西望》而广为人知的「何伯」何煊，于本周一（27日）因肝癌与世长辞，享年77岁。回顾何伯晚年，他与「新何太」叶秀定的一段忘年恋，最终演变成众叛亲离的悲剧，更一度触犯法例被还押。法官曾引述其心理报告，揭示何伯因感到被背叛及严重缺乏安全感，导致出现严重抑郁与社会孤立感，深刻描绘了他晚年「人财两失」后的精神困境。尽管经历如此巨大的身心创伤，令人欣慰的是，何伯在临终成功与五名子女冰释前嫌，在医院由家人陪伴，安详走完人生最后一程。

何伯娶何太后为450万元「报东张」

这场轰动全港的家庭风波，始于何伯邂逅比他年轻30岁的新何太。两人闪婚后，曾为450万的积蓄被其女儿提走保管一事「报东张」，因而成为热话人物。而女方得悉何伯的积蓄已难以取回，态度随即急转直下，更多次在网上直播中喝骂何伯，最终提出离婚，早前更怒轰何伯扮富豪骗婚。虽然何伯已失去积蓄，但他曾坚信何太对他存有真爱，为挽留感情，何伯一度在镜头前苦苦哀求。这段关系的破裂，不仅令他与子女关系紧张，更是导致他情绪崩溃、作出要胁行为而被捕的直接原因，原本平稳的退休生活彻底被打乱。

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何伯出狱后确诊肝癌

何伯在出狱后不久，却不幸确诊肝癌末期。饱受病痛折磨的他，对与新何太的恩怨始终无法释怀。YouTube网台《花生速递》近日公开了他的临终遗言录音，何伯用尽最后气力控诉：「个衰婆想我死，但我仲喺度……佢做过咩自己心知肚明……」这段遗言成为他对这段关系的最后控诉。随著何伯离世，这场曾经闹得满城风雨的伦理事件亦正式落幕。

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