钟丽缇次女18岁生日性感吊带裙亮相 母女齐晒诱人曲线 网民指张思捷遗传唔到阿妈一特征

钟丽缇于其个人社交平台上发布相片，她与现任老公张伦硕昨日（28日）为迎来18岁生日的次女张思捷（Jaden），举办了一场生日晚宴兼成人礼。晚宴现场布置以繁花、水晶珠帘及烛光为主题，会场背景挂上了「Cheers to 18 years」的横饰，并摆放了一个几层高的粉色蛋糕。钟丽缇在社交平台上感性发文，对即将入读波士顿大学、正式步入成年阶段的次女送上祝福，并记录下家庭的重要时刻。

钟丽缇次女张思捷吊带裙晒S形曲线

钟丽缇次女张思捷当晚穿上一袭米白色的吊带连身裙，上半身采用精致喱士与马甲式剪裁，网民指虽然母女成个饼印，但张思捷体形偏瘦，未有遗传到妈妈的丰满上围。在加冕仪式上，钟丽缇与张伦硕共同为女儿戴上闪钻皇冠；其后张思捷进行点蜡烛仪式及许愿，并从母亲手中接过一本成长相片集。当晚钟丽缇穿著一袭浅蓝色低胸长裙，下半部拼接了绣满立体花卉的透视薄纱，尽显玲珑曲线。在家庭大合照中，16岁的幼女张凯琳亦同场亮相，与家姐及母亲并排而站，三人均以性感晚装示人，一家人笑容满面，幸福温馨。

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钟丽缇两名女儿是非不断

然而钟丽缇一家在举办是次生日派对之前，曾卷入连串是非风波。今年7月中，尚未满18岁的张思捷在进行直播时，因母亲钟丽缇突然推门入房，她神色慌张地将桌上一件长条状物品迅速藏到枱底，并惊呼「吓死我了」。该举动被眼利网民截图，质疑一直拥有乖巧学霸形象的她偷藏电子烟，引发外界对钟丽缇管教方式的争议。而在此事发生前，幼女张凯琳亦曾因在社交平台分享自拍照时，意外拍到疑似家姐正在如厕的背景，引发网民批评其缺乏边界感及揣测两姊妹不和，钟丽缇更因一度发声明护女被揭穿说谎，而需再度发文致歉，一家不断出现公关危机。

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