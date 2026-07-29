独家丨张柏芝明晚现身红馆 担任内地歌手李昊演唱会嘉宾 前老爷谢贤离世后首度公开演出

现年29岁的内地歌手李昊首度进军红馆，于今晚（29日）及明晚（30日）一连两天举办《李昊「数到一」香港演唱会2026》。自前老爷谢贤（四哥）早前离世后，外界高度关注张柏芝的动向，而她除了日前被网民捕获以全黑素服低调现身北京机场外，一直未有公开露面。不过，《星岛头条》收到独家消息，张柏芝明晚将正式复工并空降红馆，为李昊的处男演唱会尾场担任压轴嘉宾，为乐迷带来极大惊喜。

张柏芝三星期前秘密练歌准备做嘉宾

张柏芝上次踏红馆已是2025年8月时，担任林家谦演唱会嘉宾。于千禧年代推出过不少K歌的张柏芝，今年5月更宣布加盟华纳音乐中国（Warner Music China），强势回归乐坛，令不少歌迷期待。据《星岛头条》独家消息，张柏芝近日为歌手身份预热，早已答应为李昊的演唱会站台，并于三星期前便秘密走进录音室积极练歌与彩排，对此次红馆演出极为重视。

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张柏芝与前夫谢霆锋平复心情工作

在谢贤离世后，张柏芝与前夫谢霆锋皆展现专业态度，谢霆锋上周已率先于青岛复工开骚，实践父亲生前「The show must go on」的专业精神；而张柏芝目前亦已平复心情，决定明晚如期现身力撑乐坛后辈。这不仅是她自前老爷离世后的首度公开演出，更是她睽违多时再度登上香港红馆舞台。

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内地歌手李昊从未出碟专攻翻唱歌首踏红馆：