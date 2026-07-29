滕丽名林淑敏传不和丨《爱回家》是非多？郑世豪寸林淑敏好假 传吕慧仪摆款 陈浚霆疑打人毒针

TVB处境剧《爱·回家之开心速递》将在8月7日播出大结局，连日来关于剧集的细节，都在网上成为热话。剧中除了惹笑风趣的桥段外，最深入人心的便是熊家与龙家的温馨亲情、伴侣间的深厚爱意。想不到在大结局的前夕，戏外竟爆出林淑敏和滕丽名不和是非，滕丽名更加取消关注林淑敏的IG帐号，引起网民关注，更令网民讨论起过去10年有关《爱·回家之开心速递》剧组的是非。

郑世豪继承人暗寸林淑敏「假到痴线」

林淑敏因为「大小姐龙力莲」一角而走红，成为台柱后，曾惹来不少是非，例如曾与老公「宋端辉」许家杰多次因私下行山或工作合照被传出绯闻，但双方均澄清只属萤幕情侣与好友关系，坦言彼此熟络如家人，根本不需要避嫌，因此这段绯闻并未演变成负面是非。但林淑敏曾误爆郑世豪离巢，遭对方多次公开炮轰：「居然被某人好肯定地证实了！」近日郑世豪更借「继承人」情节暗寸林淑敏「假到痴线」。

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林淑敏代郑世豪证实离巢消息

郑世豪在2024年4月被传即将离巢，但他一直未有表态，当时「大小姐」林淑敏在接受传媒访问时，代为证实了郑世豪离巢的消息，随后郑世豪发表离巢感言时，字里行间流露不满，直指离巢一事「居然被某人好肯定地证实了」，林淑敏曾坦言自己「衰多口」，对于引起风波感到抱歉，并表示与郑世豪的关系不会因此改变，深信「一家人冇隔夜仇」。郑世豪直认当时的确感到不开心：「正如睇电影都不会剧透，正所谓剧透乜乜乜（意指网络流行语「剧透死全家」），我拍完了最后的集数，未知会如何播出，大家问我时我都不够胆回复。当确定离开，当时也和爱回家家人交代，我是希望播出最后一集再交代此事。」

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「风少」陈浚霆打人毒针搞走几对CP？

《爱回家》开播9年，曾成功创造了多对CP，可惜直到尾声，CP数目今非昔比。今年5月曾有网民在Threads开po声称有人因为眼红人地受欢迎就即刻打人毒针，搞到有几对CP黯然离开，更暗示这个演员仗著屋企有强大的家族背景与财力，连公司内部都没人敢得罪，只要看谁不顺眼、或是发现有同辈或后辈的演出太过抢镜，就会在背后向高层打小报告，借此削减他人的戏份，有人将矛头直指「风少」陈浚霆，但其后他有回应：「放心啦，一定系假，仲要假到不得了，所以唔会作出任何回应。多谢你支持，我会继续努力做好自己本分。」在戏中与「风少」陈浚霆饰演CP的「素素」古佩玲同样有负评。

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「素素」古佩玲出镜率高「老是常出现」

自剧组安排「素素」古佩玲进驻熊家成为租客后，其出镜率几近「老是常出现」，惹来网民质疑她「带资进组」兼强行霸占主线。不少忠实观众投诉其演技与神情过于浮夸做作，角色设定极不讨喜。更甚的是，她与「风少」陈浚霆的感情线被批互动生硬，早前一幕「太空漫游」的幻想情节更被指离谱尴尬，令原本备受喜爱的「风少」亦受牵连。曾有网民涌入讨论区留言要求剧组顺应民意，减少对这对「风素CP」戏份。

「熊若水」吕慧仪早年亦爆出不少负评

与此同时，「熊若水」吕慧仪早年亦爆出不少负评，曾有网民在讨论区批评其角色戏份过重，直指部分集数「见缝插针」兼有「霸屏」之嫌，甚至曾因镜头遮挡问题引发两派粉丝网上激战。此外，过去亦有匿名爆料指吕慧仪拍戏时「摆款」，虽然吕慧仪随即大方高EQ回应「若态度差点样可以长驻剧组」打破传闻，但早年曾有报道指无线娱乐新闻台女主播周佩婷在探班时，因一句「你今日有咩讲？」而令吕慧仪甚为不满，即反问对方：「你知唔知我哋拍紧嘢？」结果对方败走收场，事后吕慧仪说：「其实我系一个无乜所谓嘅人，反而我觉得呢件事好无厘头，其实又唔系好似大家咁谂好大件事，当做下宣传啦！」