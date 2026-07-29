YOSHIKI@X JAPAN捐50万赈灾 桥本爱终上水发文为震后熊本县打气

日本熊本县昨日（28日）发生黎克特制7.1级强震，最大震度达7级，造成严重伤亡，暂录得13人死亡、逾50人受困失联。消息震惊日本演艺圈，X JAPAN灵魂人物YOSHIKI率先宣布捐出1,000万日圆（约51万港元）支援灾区，并谈及公开捐款的心情，坦言明白外界对此举会有不同意见，但认为此刻应以行动支持灾民，而非默不作声。这已不是YOSHIKI第一次援助熊本。2016年熊本大地震发生时，他同样透过日本红十字会捐出1,000万日圆投入灾后重建。近年能登半岛地震发生后，他也陆续捐出累计5,000万日圆（约255万港元）协助灾区复原，长年投入公益不遗余力。

NHK停节目优先播地震新闻

熊本出身的女星桥本爱，月初被爆指控《夫妻别姓刑警》佐藤二郎严重骚扰后，事隔一个月更新社交平台，发文形容「听到熊本地震的消息感到心痛」，并祈愿乡亲平安、提醒大家注意中暑，流露对家乡的牵挂。出身自九州大分市的指原莉乃亦发文指大分同样震感明显，为熊本一带居民担心，并报平安指已与家人及亲戚取得联络。木村拓哉透过社交网限时动态关注灾情，以白底黑字写上：「突如其来的地震⋯⋯担心⋯⋯」寥寥数字流露牵挂。中川翔子、DAIGO等艺人亦相继发文祈愿，日本演艺圈纷纷以行动及言语为灾区打气。另外，NHK电视台因优先播放地震新闻，多套剧集包括小泉今日子、小林聪美主演的《团地两夫妻》第3集及音乐节目《UtaCon》紧急停播，顺延至8月4日播出，TBS综艺《THE神业挑战》亦停播应对灾情。