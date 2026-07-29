《蓝色生死恋》文瑾莹宣布结婚 嫁音乐剧演员郑平 曾恋金泛、患罕见病停工

39岁韩国女星文瑾莹（曾用名：文根英）13岁时演出经典韩剧《蓝色生死恋》，饰演宋慧乔童年角色，获封「国民妹妹」。近年她曾参演韩剧《抓住幽灵》、《地狱公使2》，影视作品产量不多。文瑾莹今日（29日）突然宣布结婚消息，据指二人拍拖多年，男方为年长7岁的音乐剧演员郑平。

文瑾莹结婚不办婚礼

文瑾莹曾与韩版流星花园《花样男子》男星金泛拍拖，二人都是童星出身，相当合衬，不过恋情维持约 7 个月。文瑾莹自2014年回复单身后，就没有再宣有新恋情。文瑾莹今日在IG以亲笔信分享喜讯：「我结婚了，遇见了一位希望携手共度未来的人。」并获其经理人公司Cré Company证实婚讯，并透露文瑾莹近期已完成结婚登记手续，但没有举行婚礼，依照文瑾莹与新婚老公的想法，只邀请双方家人聚餐，低调完成婚姻仪式。

文瑾莹在信中提到：「想一起走过一直以来独自走过的路，想一起分享过去独自烦恼的时光，也想因为生活中的小事而让彼此露出笑容。文瑾莹同时承诺未来会以更成熟、稳定的状态继续生活，并持续以演员身分带来好作品，让粉丝安心。

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文瑾莹老公郑平舞台剧演员

与文瑾莹从朋友发展成恋人的郑平，现年46岁，是音乐剧、舞台剧演员。郑平于2007年出道，曾参演《AIDA》、《洗衣》等多部知名作品，活跃于舞台剧领域。郑平曾加入由文瑾莹发起的创作团体「Bachi」，文瑾莹于2022年执导的短片《现在进行式》，剧本是以郑平的真实人生故事作为灵感，而《现在进行式》曾入围富川国际奇幻影展（BIFAN）。

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文瑾莹手臂痛揭患「急性腔室症候群」

此外，文瑾莹曾于2017年罕见病「急性腔室症候群」，一度停工，文瑾莹因手臂疼痛到医院进行检查，才揭发恶疾。由于罕见病最严重情况需要截肢，文瑾莹即紧急停工接受治疗，并接受四次手术，手臂上留有一条长达30cm的疤痕。文瑾莹康复后，曾在2019年演出韩剧《抓住幽灵》，之后减产，其间在2021年接拍KBS特别短剧《记忆的醒悟》，再休息3年演出Netflix原创剧《地狱公使2》，之后主要向舞台剧界演出。