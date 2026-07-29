三山凌辉暪妻偷㗳人妻花乃玛利亚 情欲短讯曝光︰命中注定相遇 趣里怨夫逃责

日本男星三山凌辉同趣里结婚不到1年，出轨风波持续燃烧！继上周《周刊文春》踢爆他与已婚舞台剧拍档花乃玛利亚多次密会后，周刊指已掌握二人多次幽会的聊天纪录。《文春》今日（29日）再爆三山、花乃的暧昧聊天内容，还处处贴合舞台剧《爱的迫降》剧情。三山写道：「与你相遇是命中注定。」花乃回复：「我们该不会就此彻底迫降、挣脱现实了吧？」三山随即附和：「是啊，就和剧中故事一样，我们双双坠入这段宿命之恋了。」报道再指，两人幽会地点之一，是三山自家公寓的影音室。《文春》拍到于7月8日、9日、11日，花乃连续多日深夜到访此处，每次待到凌晨才离开。

三山凌辉、花乃玛利亚瑜伽垫上做运动

丑闻曝光后，三山、花乃没有半点愧疚之心，演出舞台剧时，三山仍不时到花乃的休息室找女方，制作团队多次出面提醒他们约束，二人反倒要求剧院开辟专属独处空间。每场演出开场前，还会在大厅宽敞区域并排铺瑜伽垫，一边拉筋，一边闲谈。工作人员目睹后都𫍡异表示︰「绯闻刚被曝光，两人竟毫无收敛！」据悉，三山、花乃自5月底为音乐剧排练起感情升温，而同一时期，趣里正忙于开拍新剧，需搬离与三山同住的市中心豪宅、暂住娘家，聚少离多。丑闻曝光后，趣里对丈夫的行径深感震惊，其处境亦令外界同情。舞台剧圈内人士透露：「三山独自居住过得十分惬意，几乎天天邀约花乃等共演演员聚餐喝酒。他自己总认为身为团长压力太大，固然有身为主演的责任重担因素，但时常酗酒伤到喉咙、频繁跑去医院就医。」

趣里仍未表态

三山去年8月才与资深演员水谷丰爱女趣里闪婚，并于同年9月诞下爱女，本以为可借此重建形象，但婚后未足1年即被爆出「双重不伦」，令外界大感愕然。花乃亦已婚，并于2024年7月诞下一子。另外，日本杂志《女性自身》最新一期再爆料，指三山凌辉深陷「双重不伦」丑闻之际，育儿态度亦惹争议。报道指，三山曾把年仅4个月大的儿子，于深夜带寺走外出，行为自把自为，未有顾及BB作息时间。报道又指，妻子趣里曾提出希望三山协助分担育儿工作，但遭三山反驳拒绝，令外界质疑其身为人父却未尽责任。