东张西望丨旺角护老院涉「禁室虐老」狡辩推卸 李旻芳爆金句秒撕破谎言：识行就走咗啦

TVB节目《东张西望》昨晚（28日）播出的一集，继续跟进旺角私营护老院「禁室虐老」事件。护老院涉嫌将一名患有癌症及曾经中风的女院友佩玲长期禁锢于洗衣房内，并以约束衣将其捆绑在轮椅上，片中听到事主惨叫声： 「我又冇得食，救我出去啊！唔该唔该唔该唔该…。」直到佩玲被送到医院后，揭发遭长期疏忽照顾、皮肤严重溃烂，被虐待的情况才得以曝光。

《东张》主持李旻芳与护老院职员对质

影片证据曝光后，佩玲的姐姐李小姐立即向社署投诉，不过回复指因为院舍内没有CCTV，没有拍到事情经过，难以调查。警方亦回复她指现时证据不足，所以不能提出起诉。后来《东张》主持李旻芳和摄制队在李小姐陪同下，与护老院职员徐小姐对质，最初她失口否认没有这回事，李旻芳拎出佩玲被困洗衣房的相片并追问：「点解佢哋会喺入面？」李旻芳连环追问下，徐小姐的说法越说越荒谬。

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院方为了节省成本尿片湿透都唔换

在节目公开的片段及照片可见，佩玲深夜被绑在轮椅上，更被丢进漆黑一片、毫无冷气和食水兼堆满杂物的洗衣房内。片中清楚录下佩玲绝望的呼救声：「我又冇得食，救我出去啊！唔该唔该唔该唔该……，当我监犯一样！」画面令人极度心酸。佩玲的姐姐李小姐痛心表示，早前探望妹妹时，发现她不仅污糟邋遢，连尿片湿透全日都无人理，导致臀部生满红疹。最夸张的是，佩玲身上满布被虱咬的红点，送院后更发现脚部严重溃烂！李小姐称原来院方为了节省成本，一星期最多帮事主冲两次凉，尿片湿透都唔换，结果搞到出红疹兼双脚溃烂，仲要帮妹妹着袜「遮丑」！

职员被再三追问前言不对后语

《东张》主持李旻芳和摄制队在李小姐陪同下，与护老院职员徐小姐对质，最初徐小姐坚称「没有这回事！」并强调从未见过有姑娘将事主推入洗衣房：「我未见过佢唔系喺𠮶间房瞓，每日都喺𠮶间房瞓。我冇推过佢，我都冇见过姑娘推过佢。」李旻芳拎出影片和相片反问对：「正常嚟讲里面都唔会长者喇，系咪？点解佢哋会喺入面？」徐小姐立即改口：「佢有时候很嘈，会自残、打。姑娘担心佢有咩事都唔知，佢夜晚做嘢，去到边度都跟著姑娘。姑娘要时时刻刻睇住佢，担心佢有时候可能有咩事，姑娘冇留意到嘛。佢不停地大声叫，有时候我哋老人家冇得瞓，呢个情况系会有。」李旻芳嬲爆地问：「所以你嫌佢嘈，就困佢入去？」徐小姐开始有点前言不对后语：「唔系嫌佢嘈，系惊佢有咩事跌倒，我哋睇唔到。」不过影片显示洗衣房内并无人影，徐小姐又再反口：「佢识行，可以度度行，（李旻芳：佢系识行就走咗喇，点会喺度）佢坐喺轮椅行。」

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李旻芳一句当场破解门锁盲点

李旻芳随后与摄制队到洗衣房实测，对于徐小姐狡辩佩玲自行进入，李旻芳当场破解门锁盲点：「你话佢自己行入去，你咁样锁咗，佢点入去？」听到李旻芳指出佩玲绑的位置后，徐小姐老羞成怒说：「我冇做过呢啲缺德事，系边姑娘做嘅，我就唔知。𠮶啲相我唔知点有，我哋冇咁做，边个搞怪就唔知。」被问及若查明属实会如何处理，徐主任则声称「会炒鱿鱼、会警告」，但死撑自己「对所有事情都不知情」。《东张》事后向社署查询，署方确认3月曾接获投诉，牌照处已作出调查及跟进，已就怀疑院舍员工不恰当对待住客事宜，转介相关执法机关跟进。另外，该院舍未有按个别住客健康状况及能力提供所需照顾，未能遵从《安老院实务守则》规定，已向该院发出警告信，要求纠正。在其后进行的突击巡查中，发现该院舍已作出相应改善。虽然佩玲现时已经出院，被安排入住「长期护理院」，不过李小姐都担心这件事会对妹妹造成阴影，她更直斥涉疑人员：好无耻，好无赖啊，怎可以这样对付老人家。 不少网民大赞李旻芳冷静犀利的追问、紧咬关键痛点以及关怀弱势的态度。