张与辰MV展览会逼爆 歌迷冒台风通宵排队力撑大嗌感动

张与辰刚推出全新广东歌《迷恋有害》，近日再有国语版《Romantoxic》派台，为让粉丝更了解新歌拍摄MV实况，与辰日前（25日）在九龙湾举行MV展览会，重现MV场景供粉丝打卡外，还可以抽「FALALA」（与辰设计原创卡通人物）MV造型公仔盲盒。而抽中「FALALA」盲盒隐藏版的30名幸运粉丝，除了可以听到与辰现场献唱新歌及多首歌曲外，还可以扮演MV女主角跟与辰合照。

张与辰粉丝冒3号风球通宵排队

今次展览本打算于7月25及26日一连两日举行，但撞正台风「红霞」袭港，与辰为免歌迷有危险决定将活动浓缩为一日。不过依然有粉丝预早一晚在展览场地通宵排队等候，望有更大机会成为幸运儿争取跟与辰近距离接触机会。7月25日虽然挂着3号风球，依然有大批歌迷到MV展览会参观，到晚上与辰亲自到现场与30名幸运粉丝举行专属「迷你音乐会」，现场演绎《迷恋有害》外，还让歌迷即场点唱，最终唱了《LOVE》、《Forever Young》、《魔鬼中的天使》、《你好不好》、《搁浅》及《太傻》等多首歌

张与辰睇粉丝打卡抽盲盒好满足

与辰得知有歌迷冒着台风通宵排队，相当感动，「真系冇谂过有人愿意咁样为自己排队，我以前都有为蔡依林同周杰伦嘅活动排过队，好明白佢哋心情，所以真系好开心好感动，自己可以有班咁支持自己嘅歌迷。」与辰见到歌迷在MV场景打卡及抽中隐藏版「FALALA」时表现兴奋，他亦觉得好有满足感，「睇到fans打卡好开心，抽中咗隐藏版更加兴奋，好难得做到呢件事，我之前嘅MV都冇办法畀到个场景大家打卡，今次可以做到啲唔一样嘅嘢，好开心可以成功。」对于活动因台台「红霞」袭港令展期被迫缩短，与辰都大表可惜，「因为打风展览摆唔到两日，有啲fans今日未必得闲，要听日星期日先得，所以fans会少咗机会参与真系有啲可惜，希望下次可以做啲唔一样嘅嘢，等多啲fans可以参与到。」

张与辰广东版国语版故事大不同

《迷恋有害》和国语版《Romantoxic》已先后推出，与辰都好紧张到底歌迷会较嘉欢那个版本，「我几好奇歌迷会钟意国语版定广东版，因为两首歌虽然旋律系一样，但系听感上系好大分别，连个故事内容都唔一样，冇咗神话故事嘅背景，系直白𠱁女朋友咁样，过嚟畀我揽住你，等我𠱁你锡你咁样。」与辰除了会在社交平台收集意见外，还预告趁着暑假会再有活动举行，落区亲自收集歌迷意见，「嚟紧8月初会有架新歌嘅专车喺街上面行，我都会上埋架车度，好似谢票咁，哈哈！我都好期待，未试过应该几有趣，希望到时大家可以街上面偶遇我啦！」不过与辰期望今次活动时天公造美，「希望唔好挂风球同落雨，唔好咁晒，等fans都唔好咁辛苦啦！