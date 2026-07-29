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周国贤联手老拍档小克发炮 新歌《仿生觉知》寸爆AI得个壳：冇血肉眼泪点扮都系假

影视圈
更新时间：00:45 2026-07-29 HKT
发布时间：00:45 2026-07-29 HKT

周国贤（Endy）推出全新单曲《仿生觉知》，摆明「唔妥」AI兼叫大家反思。今次他再次孖住老拍档小克填词，自己操刀作曲、编曲，联同Goro一齐监制，打造出这首充满未来感的作品。

周国贤观察AI发展数年荒谬现象

Endy透露其实他留意AI发展已好几年，尤其这一年多，几乎是跳跃式升级，令人觉得有些工种真的可能会被取代，甚至创作领域都开始受到影响，他分享了一个「有趣」现象，「我记得有人讲过：AI本来应该帮忙处理日常杂务，等人类专心写诗、唱歌、创作。结果掉转咗「我们继续洗衫煮饭，科技反而帮我地用脑创作，真系完全颠倒晒！」

周国贤人类有血有肉永远能够超越

就是这种荒谬感，令他跟小克决定写这首歌，探讨AI究竟是真心理解人类？还是只是扮嘢模仿？Endy信心十足地说：「我们始终相信，无论佢点样努力伪装同复制，始终冇血肉，亦都冇眼泪。一旦系统失灵，佢就乜嘢都做唔到。而呢样正正系人类永远能够超越佢嘅地方。」

周国贤对AI时代充满好奇而非不安

至于会否拥抱AI，Endy指自己比较好奇，「谂番2007、2008年左右，数码年代啱啱起步时，我曾经对音乐嘅『温度』同未来感到不安。而家企喺AI年代嘅交接点，我反而多咗好奇：下一个章节会系点？定系人生根本唔需要被章节化？只要我哋仲记得自己有血有肉，未来就仍然值得期待。」

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