梁咏琪入行30周年红馆开骚 Deep V西装海报尽骚45吋长腿 预告歌单：想听咩都唱

梁咏琪（Gigi）不经不觉已入行30年，为记录这个事业里程碑，宣布将于11月27至29日假红馆举行《梁咏琪 LOVE GiGi爱自己世界巡回演唱会-香港站》，选择在11月开唱原来有深层意义，Gigi的首张广东个人专辑《爱自己》正是在30年前、1996年11月11日推出，她一直希望能在这个充满回忆与纪念价值的月份开骚，如今终于愿望成真。

梁咏琪11月开骚呼应首张专辑《爱自己》

由标志性的「短发」加入乐坛、红遍两岸三地到今时今日歌影视三栖，早前更勇于挑战全国语对白话剧《我们成为的她》及接拍惊栗电视剧《聪明镇》。工作上继续勇于尝试，Gigi坦言入行30个年头，除了热爱工作和生命，还学懂爱锡自己：「今次演唱会个名叫『爱自己LOVE GiGi』，点解会叫爱自己？因为《爱自己》呢首歌系我30年前发表嘅第一首音乐作品。回想这30年我如何面对自己？做人嘅宗旨系咩？其实同呢首歌一样要『爱自己』。无论发生咩事、同咩人相处、工作成点，去到人生边个阶段，最重要系做到爱锡自己、对自己诚实。加上呢30年来紧记要爱惜自己，歌迷又好锡我，所以就用咗『爱自己』呢个概念。」

梁咏琪影宣传海报。

梁咏琪海报Deep V西装配45吋长腿。

带俾大家开心、有型嘅感觉。

今次演唱会个名叫「爱自己LOVE GiGi」。

梁咏琪海报Deep V西装配45吋长腿

至于拍摄演唱会海报的概念，Gigi笑言今次整个制作团队，都是合作30年的并肩战友，所以完全放手让团队设计、构思，即使要她Deep V穿上西装褛、再尽骚白滑长腿，Gigi一样无比信任，「今次演唱会海报嘅concept、影相嘅color tone同造型，都系交俾专业团队负责，希望带俾大家开心、有型嘅感觉。造型方面，Deep V都可以试吓啦！我觉得骚腿得嚟有型又靓，感觉自在、舒服，整体效果好靓。同埋今次无论系影相、开会、美术、发型、化妆定系拍MV，都系揾番合作咗好耐嘅老朋友。大家相处咁多年，已经超越咗纯粹嘅工作伙伴，而系真正嘅朋友。」「高妹」Gigi在拍摄时举手投足都能配合摄影师要求，尽骚她的45寸长腿，加上招牌式的甜美笑容，成就了这张充满快乐正能量的演唱会海报。

梁咏琪经典歌单「大兜乱」广东国语通通唱

转眼入行30年，广东、国语经典作品多不胜数，要从中抽丝剥茧挑选最强歌单，绝对不简单，Gigi笑说：「上次《时间遇上我们》演唱会，特登想做个纪录，所以香港站全广东歌、台湾站就全国语歌，但今次我想『大兜乱』！总之大家想听咩歌，广东又好、国语又好，通通都唱。」

梁咏琪回忆「超人」飞人生活感激幕后团队

回望过去，她觉得初出道首10几年，工作量排山倒海，「飞人」生活到外地四出宣传的日子虽然很癫狂，但十分感激身边有一班爱锡她、为她事业打拼的工作团队，「为咗宣传国语同广东唱片，自己好似『超人』一样，试过喺台湾拍MV拍到凌晨5点，再赶搭6点几机返香港，一落机就直奔电台做宣传。又试过去外地探访完返香港，夜晚10点仲要去录音室录歌。只能够坐车同搭飞机瞓觉，好感激当时所有人的栽培，辛苦都觉值得。同埋一路以来合作嘅经理人公司、唱片公司每一位同事、幕后嘅作曲填词人、企划、甚至当时卖CD，要动用好多人力物力嘅幕后人员，经理人、同我合作过嘅助手、好多电影嘅导演同演员，我都心存感激！当然亦唔少得我嘅歌迷。其实走过呢30年，遇到好多好人，每一个人都喺我生命里面俾我好多回忆同学习。」

梁咏琪未来10年20年继续接受挑战

今时今日对工作依然热衷，愿意跳出舒适圈尝试不同挑战，Gigi坦言全靠自己的一份好奇心，「我就系永远抱住一个好奇心行到依家。未来嘅10年、20年，仲有咩发生呢？我依然感到好奇。虽然有些工作看似不断重复，但每一件事当我再深入探索嘅时候，都总可以比上次做得更好！总之继续抱住好奇心啦！任何新挑战，我都好乐意去接受。」

