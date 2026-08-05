中年好声音4｜郑仲豪Rock味爆棚入10强 大马选手曾战《造星V》组男团 父因车祸丧命

TVB节目《中年好声音4》总决赛将于8月23日假启德体艺馆举行，由车婉婉担任主持，并由肥妈（Maria Cordero）、张佳添、周国丰、海儿及谷娅溦等出任评审。现时10强名单包括：陈旭培、尹景顺、吴亦伟、尤淑情、周志康、许云妮、许美琪、蔡宓婕、郑家声及郑仲豪。《中4》总决赛将诞生7强名单并从中选出冠军。「Rock 友」郑仲豪（Maico）近来被传将与陈旭培、周志康齐被淘汰，即使可能无缘三甲，他亦吸纳到不少粉丝。郑仲豪以标志性长发及摇滚曲风突围而出。36岁来自马来西亚的他，17岁起在怡保「海螺民歌餐厅」担任驻唱歌手，打下扎实演唱功底，现主要留港发展演艺事业。

郑仲豪曾参加ViuTV《全民造星V》

在登上《中年好声音4》舞台前，郑仲豪已累积丰富选秀经验。早于2013年，他曾赴台湾参加《华人星光大道3》晋身40强；至2023年参加ViuTV《全民造星V》，首度亮相时因外貌神似体育评述员「Keyman」马启仁引起网民热议。比赛期间，他背著结他自弹自唱陈奕迅的〈浮夸〉，展现极具爆发力的摇滚唱腔，最终成功晋级至30强。

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郑仲豪与《全民造星V》队友组成「MATCH」

ViuTV选秀节目《全民造星V》的经历，促成了郑仲豪音乐事业的新里程。在团队战中，他与蓝组队友雷振耀、何家铭、李嘉俊及刘宇轩合作演唱原创歌曲〈致未来的我们〉。由于默契极佳，五人于2023年10月正式组成独立男子音乐组合「MATCH」，并先后推出〈Do You Mind〉、〈尾班机〉等派台歌曲。即使成员李嘉俊于2025年退出，郑仲豪与其余三位成员至今仍以MATCH名义持续在香港乐坛活跃。

郑仲豪有黄家驹早期影子

除了狂野的摇滚演出，郑仲豪亦展现深情动容一面。在2026年7月的赛事中，他选唱陈奕迅的〈不来也不去〉，痛心透露父亲早前因车祸离世，遗憾未能见最后一面，将演出献给亡父。郑仲豪的「Rock 友」形象鲜明，被网民指带有「黄家驹早期影子」。他在节目中屡创佳绩，以〈Lose Control〉夺93分；与颜米羔合唱摇滚版〈黑色狂迷〉拿下95分并获封MVP；其后更与偶像Supper Moment主音Sunny合唱〈幸福之歌〉再获93高分，获评审肥妈大力赞赏。

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