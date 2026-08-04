中年好声音4｜周志康屡传将出局无阻人气 曾参加《超级巨声》 专一形象赢孖生兄周志文

TVB节目《中年好声音4》总决赛将于8月23日假启德体艺馆举行，由车婉婉担任主持，并由肥妈（Maria Cordero）、张佳添、周国丰、海儿及谷娅溦出任评审。现时10强名单包括：周志康、郑仲豪、郑家声、陈旭培、吴亦伟、尹景顺、蔡宓婕、许美琪、尤淑情及许云妮。总决赛将诞生7强名单并从中选出冠军，一直被视为大热的「企鹅人」周志康近日屡传将与陈旭培、郑仲豪一同遭淘汰，大批网民扬言若7强没有周志康将拒看节目，可见其超高人气。

周志康初登场以「企鹅人」面具出战

周志康初登场时以「企鹅人」面具出战，成功夺得「5灯」满分成绩，脱下面具后持续以纯粹歌声证明实力。他曾演唱〈身体健康〉剖白从小体弱多病、曾由年幼大女端水照顾的内疚感，决心成为家人后盾，令台下妻女感动落泪；其后以〈祝君好〉出战时，更运用前辈指导的演员触觉，完美表达出歌曲中失恋的感觉与爱情观，周志康表示：「呢套剧集（《十月初五的月光》）系好触动到我，佢表达嘅一个爱情观，失恋嘅感觉，其实同我自己都几相似。」获得评审与观众肯定。

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周志康曾与孖生哥哥周志文参加《超级巨声》

36岁的周志康早于2009年与双胞胎哥哥「大孖」周志文参加TVB歌唱节目第一届《超级巨声》踏入演艺圈。入行多年来，周志康作多元化发展，不仅推出多首合唱及剧集歌曲，更涉足影视及主持工作。他曾参演《居家兵团》、《潜行狙击》及《法证先锋III》等多套热门剧集，成功转型成为演员，但从未放弃做歌手的梦想。这次参加《中年好声音4》使周志康大受观众欢迎，更获TVB重用，安排他主演最新处境剧《爱．回家之三代同糖》，可见即使未必入到三甲，仍有望令人气再上层楼。

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周志康老婆是前ViuTV主持卢芷茵

与胞兄周志文的「多情」形象不同，周志康是圈中出名的顾家好男人及「爱妻号」。他于2014年与前ViuTV主持卢芷茵（Emily）「双喜临门」结婚，先后诞下大女周晓祺（Emma）及细女周芊妤（Elva），经常在社交平台大晒一家四口温馨合照。周志康婚后将人工全数交由老婆掌管，每日赞赏太太以给予十足安全感，并常在女儿面前亲吻爱妻，立志成为「家中爱的泉源」。

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