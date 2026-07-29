「谢贤前度」Coco劲骚身材开黄腔：我就是Big Cup  搔首弄姿望脱单  霸气曝光杭州豪宅

一代巨星「四哥」谢贤于今年7月16日与世长辞，曾与四哥展开长达12年忘年恋的40岁前女友Coco，早前在直播中看到「44.4万」的数字时一度崩溃痛哭，其后更面向镜头鞠躬悼念前男友。她曾多次以黑衣造型开直播，坦言分手时极度难过，并深感难以再找到比四哥更好的另一半。不过人总要向前望，早前Coco的一段直播影片可见，她在直播中大骚身材，展现出极度火辣豪放的一面。

Coco滤镜加持颜值巅峰

于世界杯期间，Coco于其杭州的家中开直播与网民互动。画面中所见，Coco当日化上了精致的妆容，在直播滤镜的加持下，颜值显得极高，状态大勇。她身穿一件极度紧身的上衣，令其丰满的上围显得极为激凸，完美曲线表露无遗。

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Coco开黄腔力赞自己上围

直播期间，Coco不时搔首弄姿，多次扭动纤幼的蛇腰，又自信地拨弄秀发，尽显妩媚。期间她更大开黄腔，当有网民留言笑指「等姐姐来带我们看世界杯」时，Coco立刻自信地挺起丰满的上围，甜笑着回应：「你不觉得我就是世界杯吗？」随后更豪迈地笑称自己是「Big Cup」，力赞自己的美妙身材。相信一众喜欢Coco的网民，看到她如此豪放地大派冰淇淋，都会看得十分开心。

Coco霸气回应豪宅归属

除了大骚身材，Coco在直播中的言论亦相当霸气。从直播背景可见，她位于杭州的家内部装修极具气派。当有网民好奇发问，这幢豪宅究竟是她名下的物业，还是只是租下来的居所时，Coco尽显霸气地回应：「你觉得租和买姐姐还需要证明吗？」潜台词明示自己根本「不需用房子证身价」。

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谢贤晚年获儿子安排搬入半山豪宅休养（附独家图片）：

Coco性感引死人

她更自信地分享其恋爱观，表示作为一个出色的女生，应该是「让别人来撩你」，并扬言：「我Coco姐这么大年纪了，40岁走在街上，男生经过我身边，回头率是100%！」

Coco传回乡相亲屡遇挫折

虽然Coco在网上自信爆棚，但有传她在现实的感情路上却屡遇挫折。自从与四哥分手后，Coco曾一度彻底淡出公众视野。有网民爆料指，Coco近年已回到河南老乡过着平淡日子。由于她一直保持单身，家人见她形单只影，曾多次为她安排相亲，但最终都未能开花结果。

Coco过不惯平淡日子？

据爆料网民透露，不少与Coco相亲的男士，一得知她曾经和谢贤拍拖，就立刻选择放弃。男方们退缩的理由相当现实，他们全都怕Coco曾经历过极致的荣华富贵与万千宠爱，会受不了未来的普通平淡日子。更有网民留下一句极具现实感的话：「开过法拉利的人，哪还坐得惯拖拉机？」这段曾经光鲜亮丽的过往，反倒成了她回归平淡生活、寻找新伴侣的最大羁绊。