江希文偕妈妈三代同堂庆生 13岁女儿遗传美女基因 现任男友同场甜密放闪仿如一家人

54岁的女星江希文与姐姐江欣燕姊妹情深，同样重视家庭生活，经常举办家庭聚会。近日适逢江妈妈生日，江希文在社交平台分享了一家三代同堂为母亲庆生的温馨照片。从照片可见，江妈妈虽然已届熟龄，但身穿淡粉色外套，气质优雅，保养得宜，展现出「冻龄母亲」的风采。江希文亦贴出与母亲的合照，并写下「Happy birthday mom」及「Love you」，表达对妈妈的爱意。

江希文一家三代均出高颜值美女

在这次家庭聚会中，江希文13岁的女儿也罕见出镜，成为网民焦点。长得亭亭玉立的她，虽然戴著眼镜，但五官精致，眼大鼻高，与妈妈江希文的样貌十分相似，犹如「饼印」，完美遗传了家族的优良基因。不少网民大赞江家三代都是高颜值美女，基因强大。除了女儿，江希文的现任男友Herbert（陈维明）亦同场庆祝，足见他已融入江家，关系融洽。

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江希文转型KOL离婚后迎第二春

江希文早年以歌手身分出道，曾担任黎明《夏日倾情》MV女主角而备受注目。其后转战影坛，在电影《食神》、《人间色相》中的演出亦令人留下印象。近年她转型为健康美容KOL，经常分享保养心得。如今江希文不仅事业有成，更迎来爱情第二春，与曾创立时装品牌「2%」的男友Herbert感情稳定，家庭生活美满。

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