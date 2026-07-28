陈家乐曾患肾石注重养生 挑战人生弱项揾连诗雅学跳舞拉筋 自嘲囡囡只爱听妈咪唱歌

陈家乐今日（28日）出席保健产品活动，家乐指现在人大了会更注重养生，因为小时候挨得劲，所以会担心身体，由决定生小朋友开始每年做身体检查，先管理好自己，才有能力照顾屋企人，至于现时重点管理？他指除了肝之外还有肾：「以前试过生肾石，所以有食保健品，我腰就OK，而家补肝紧要，因为挨夜多，而家都顶到，不过就要用好多时间去回复，回复完都觉得好伤。」

陈家乐已完成《一九七一》戏份

提到他有份参与拍摄电影《一九七一》，家乐指自己戏份已经完成，虽然未有透露太多，但他就表示自己的角色观众看到会有惊喜，是前所未见：「我个角色特长系跳舞，都准备咗一段时间，因为呢个系人生嘅弱项，事前有同陈太（连诗雅）去学跳舞同拉筋。」他笑言拉筋过程好痛苦并不浪漫，要太太和老师一人揿住一条腿才能拉，至于现在是否已做到一字马？他闻言即表示「梗系唔得！」又指太太觉得好奇怪，为什么那么容易做到的动作他却不能做，幸好有老师讲解男士的生理结构不一样。

陈家乐赞老婆有内涵

另外，连诗雅近日为《中年好声音4》担任嘉宾，但网民错重点只留意对方的长腿，家乐笑言不紧要，因老婆有声色艺，问他最欣赏老婆哪一方面？他即醒目表示是「内涵」：「都好钟意佢唱歌，真系有比较有伤害，我唱歌个女唔听，但妈咪唱歌就听，其实我都唔差，可能妈咪一直陀住佢，所以有特别感觉。」