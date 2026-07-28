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张可颐罕曝光短发展英气 亲揭复出拍剧条件 霸气回应辞演《巨塔之后》：绝不可惜

影视圈
更新时间：22:00 2026-07-28 HKT
发布时间：22:00 2026-07-28 HKT

前TVB视后张可颐（Maggie）自2012年拍毕《天梯》后，已鲜有在香港剧集中露面，让一众剧迷大呼想念。现年57岁的她早已达至财务自由，过著令人羡慕的半退休生活。近日，张可颐飞抵马来西亚出席电影节活动，并在接受当地媒体专访时，罕有地大方剖白目前的真实心境，不但公开了未来接拍剧集的「首要条件」，更直指演戏现时只占她生命中的一小部分。

张可颐不想只演妈妈

不少人以为张可颐近年大幅减产是因为「太拣择」或要求过高，但她亲自解画，强调自己一直都在寻找能与现阶段人生契合的角色。对于复出条件，她明确表示不想再被传统观念局限，更笑言：「希望不用只局限于演别人的妈妈。

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张可颐冀打破女强人闷局

张可颐坦言，社会往往将50岁以上的女性刻板地定型为「慈母」或是「事业女强人」，但她极度渴望打破这种闷局。她心目中的理想角色，是可以展现年长女性依然活跃、积极，甚至懂得享受生活、态度「很Chill」的一面。只要剧本和角色能展现出这种破格的新元素，加上时机与火花契合，她绝对乐意再次走到镜头前与观众见面。

张可颐：演艺事业仅人生一小块

虽然曾经在电视圈叱咤风云，但张可颐直言，如今演艺事业对她来说，不过是人生这幅巨大拼图里的其中一小块。自认充满好奇心且「贪心」的她，现时更热衷于探索广阔的世界。

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张可颐24小时不够用

受惠于现今发达的网络资讯，张可颐表示自己经常透过YouTube等平台自学新知识，范围涉猎极广，从天文学、地理、考古、文学，甚至到最前沿的AI人工智能技术，全1部都是她的兴趣所在。面对这个充满未知与学问的世界，她笑称现在每天24小时根本不够用，若要逼迫自己将所有时间与精力都单单投放于一件事（如演戏）上，绝对不符合她现时热爱探索的性格。

张可颐辞演《巨塔之后》零感叹

谈及早前因档期冲突，无奈辞演TVB重头剧《巨塔之后》（最终由宣萱接演），张可颐的态度显得相当从容豁达。被问到错失这次回娘家担正的机会是否感到可惜，她斩钉截铁地表示「不会」，认为将来依然会有合作的契机，对于这类被动且无奈的变数看得很开。

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