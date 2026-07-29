张国强亲揭退休真相？ 69岁仍要揾食养家 拍剧曾躺冰水几粒钟街边食饭盒极辛酸

69岁的资深绿叶张国强自2024年与TVB结束合约后，在香港的幕前演出大减，令不少观众误以为他已告别娱乐圈，享受退休生活。近日张国强特意在社交平台发布影片，穿著古装戏服在拍摄现场澄清：「好多人都问我，你为什么不拍戏了？其实我一直有拍戏啊！」他坦言自己从未退休，因为仍要养家，更重要的是，拍戏是他的爱好与兴趣，是一份他不会轻易放弃的事业。影片中，他精神奕奕，呼吁大家若再听到他退休的传闻，要为他作证，打破外界对他的退休疑云。

张国强北上发展遇影视寒冬

近年张国强将事业重心转移至内地，凭借97版《天龙八部》中「慕容复」一角累积的极高人气，在内地市场相当吃香，工作机会不断，涵盖拍戏、商业演出及直播带货等多个领域。然而随著近年演艺圈步入「影视寒冬」，港星北上的待遇亦不如往昔。张国强试过拍剧时，要躺在雪地上挨冻，相当艰辛。除此之外，早前张国强分享的一段在剧组放饭影片，只见他坐在路旁，手捧著一个简单的两餸饭盒，便津津有味地吃了起来，并配文表示「有工作心里就踏实」。影片曝光后，随即引来网民热议，不少人称赞他亲民贴地、毫无架子，但更多粉丝及网民却感到心酸，认为一位打滚影坛近半世纪、演技备受公认的「老戏骨」，却得到如临时演员般的待遇，实在令人不值。

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张国强凭《天龙八部》被封最帅慕容复

张国强由足球员转型为演员，纵横影视圈近半世纪，塑造了无数个深入民心的角色。他不仅是TVB第一代儿童节目《430穿梭机》的元祖级主持，更在戏剧领域大放异彩。其演绎的角色宜古宜今、可忠可奸，戏路广阔。除了「慕容复」这个经典角色外，他在《宫心计》中饰演的大反派「万剑锋」同样令人印象深刻。尽管已回复自由身，张国强与TVB的关系依然良好，在去年的重头剧《夺命提示》及今年播出的《重案解密》中均有份参演。他曾公开表示，虽然已经离巢，但只要TVB有适合的角色，他随时愿意回港拍剧。

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