90年代艳星吴雪雯冻龄不输同框视后佘诗曼 曾拒拍三级片遭毒打断肋骨 嫁富商移居海外

58岁的90年代艳星吴雪雯，自婚后已淡出幕前多年，一直鲜有公开露面，过平静低调的生活。最近网上流出吴雪雯与佘诗曼等好友聚会的照片，引起网民关注，大赞息影多年的吴雪雯冻龄有术，脸上未见留下岁月痕迹。

吴雪雯冻龄有术

照片中见到吴雪雯与佘诗曼及几位幕后人员聚会，吴雪雯化上淡妆，以黑白色打扮配衬，皮肤白滑紧致，完全看不出真实年龄，有指照片摄于2020年。而吴雪雯另一才女闺密梁芷珊，亦曾在社交平台分享吴雪雯的合照，二人外表冻龄，同样是不折不扣的「美魔女」。

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吴雪雯入行初期气质清纯

吴雪雯早于1987年成为模特儿，入行初期以清纯邻家女孩气质，加上魔鬼身材火速成名，并接到不少广告与电影邀约。直到1993年吴雪雯与梁朝伟、张卫健合作演出电影《正牌韦小宝之奉旨沟女》，展现活泼魅力，一度迎来事业高峰。

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吴雪雯一脱成名

吴雪雯随后为寻求突破，突然改行性感路线，与邱淑贞接拍导演王晶监制的《香港奇案之强奸》。吴雪雯不但露点演出，更与郑浩南多场大胆激战，让吴雪雯一脱成名，风头甚至与邱淑贞平分秋色，成功跻身当红性感女星之列。

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吴雪雯淡出赴英进修

走红后的吴雪雯却被有势力人士觊觎，遭威逼继续接拍三级片、艳情电影。有传因吴雪雯拒绝而招来横祸，某日深夜在湾仔街头遭多名大汉围殴施暴，吴雪雯当场被打断两根肋骨，事后令吴雪雯身心受创，决定退出演艺圈。其后吴雪雯远赴英国进修室内设计，毕业后一度转职从事设计工作，过平凡人生活。

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吴雪雯婚后诞下仔女

吴雪雯于2001年与拍拖8年的印刷业富商杨耀宗结婚，二人育有一子一女，婚后吴雪雯专心相夫教子，过豪门少奶奶生活。梁芷珊早年曾曝光好友的近况，据称吴雪雯已带一对仔女移居海外展开新生活。

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叶子楣曾被有势力人士威吓？