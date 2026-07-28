福山雅治未能消化东野圭吾离世消息 木村拓哉、阿部宽、绫濑遥留言致谢

日本著名作家东野圭吾于7月23日凌晨因大肠癌离世，享年68岁，出版社讲谈社于27日发出讣告，并透露丧礼以家族形式低调举行。消息传出后，多位曾参演其作品改编影视的演员相继致哀。福山雅治自2007年主演改编剧集《神探伽利略》系列，他在社交平台撰文悼念，写下：「自己多年来仿佛活在东野圭吾笔下的世界之中，是『东野先生作品的住人』之一，对东野先生倾注于作品中的生命力感受尤深。正因东野先生的生命仿佛仍在眼前，所以至今仍未能说出道别的话。」他又表示，往后仍愿以作品中人物的身份、以及一名读者的身份，继续被东野圭吾所创作的故事深深吸引。

阿部宽拍《新参者》成事业转捩点

曾凭《新参者》、《当祈祷落幕时》饰演加贺恭一郎的阿部宽透过经理人公司发声明，称深感悲痛，并指参演该系列是其演艺生涯的重要转捩点，对与东野的缘份由衷感激。因主演剧集《白夜行》而走红的绫濑遥亦透过公司致意，表示饰演雪穗一角是演艺路上珍贵的收获，并感谢对方创作出打动无数人心的故事。另外，凭《假面酒店》系列饰演新田浩介的木村拓哉在社交网限时动态留言致谢，感激对方将角色交托予他；同片拍档长泽正美亦分享与东野圭吾对谈的回忆，「在《假面酒店》的记者会上见面时，有机会和老师交谈，他说『我有意识地写一本大家都能享受的书』， 感谢他一直心系读者的创作态度。」