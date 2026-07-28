周启生不点名狠批伍仲衡教琴课程  狂寸报读必跌钱斥末世降临  网民：香港变老千城市

现年65岁、师承已故乐坛教父顾嘉𪸩的著名音乐人周启生，向来以敢言见称，对现今乐坛的动向极为关注，亦不吝于在社交平台分享其个人见解，往日就点评过叱咤女歌手陈蕾及男歌手林家谦。近日他再次发文，将矛头指向一位前《中年好声音》的评审。

周启生狂寸伍仲衡教琴课程

周启生于其个人Facebook专页，上载了一张由著名音乐人伍仲衡担任导师的「3小时教识你即弹即听 Play By Ear」课程海报，并发表了一段充满火药味的评论。他写道：「学音乐，三年作为一个单元都未必够。3小时就学识？你有多余钱，就当跌咗都冇所谓，可以去试吓玩。」字里行间充满质疑，认为音乐速成有违基本功的重要性。他更将矛头直指合作机构，最后更悲观地感叹：「唔通末世真系来临了？」

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网民直斥相关课程误人子弟

该帖文一出，旋即引发网民热烈讨论。不少网民认同周启生的观点，认为学习音乐需要长时间浸淫。有网民留言指「要做好一件事，一向都系要经年累月默默学习的」，直言「从来没有一步登天」。更有网民用词狠辣，留言称「香港已成老千城市，最叻系偷呃拐骗技术」，批评此类速成班是「误人子弟」。]

网民：教识无话教好

不过，亦有部分网民持不同看法，认为课程可能只是入门介绍。有人缓颊道：「3个钟学识几个key或者有可能的」，也有人戏称：「教识你啫，无话教好你。」，认为商业社会下，这类课程的出现是「生意难做」的结果。

周启生指有天份不代表音乐叻

其中一位网民提到「有perfect pitch都要练一排」，认为课程夸大其辞，周启生本人亦亲自回复，强调：「Perfect pitch系一个天份，同音乐叻唔叻完全冇关系！」再次重申天赋与后天努力的区别。

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