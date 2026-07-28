港姐佳丽感情状况大公开 李泽欣认爱脊医男友 颜懿菲男友管接送 陈梓颖男友加拿大隔空支持

邝美云早前投资矿泉水生意成为港澳总代理，并以赞助商身份赞助《2026香港小姐竞选》，今日更邀得12位应届佳丽到场，参与仪式并作分享。

李泽欣感情事顺其自然

(2号)佳丽李泽欣早前大方透露有拖拍，她与(5号)魏欣及（6号)卢蔚晴受访，谈到分享感情事，李泽欣腼腆地表示，「我只是24岁，感情事都顺其自然，男友很支持我参选，参选我们有沟通过，他一直鼓励我，更说带我食好嘢，不过食嘢就拒绝先！」被指有小肚腩的她，笑言成功瘦身，她更透露男友是一位脊医，但因为参选忙碌，见面机会都少了，一星期只见一次，至于当选或入娱乐圈会否影响感情，她称之后再打算。

卢蔚晴自爆中学曾想过做修女

卢蔚晴被问到有否拍拖？她称自己尚小、也多要求，所以不心急，笑言要拉开话题，中学曾想过做修女，因学校的修女很帮助她，现在志愿是一位律师。单身的魏欣亦表示不急，认为追求幸福要看缘份，希望另一半有上进心，支持她的事业。

颜懿菲获学生男友支持

谈到李泽欣透露拍拖，(11号)颜懿菲的男友早在面试阶段已管接送，一直支持她参选，她称男友在方面一直支持和协助她，因为男友仍是学生，愿意花时间支持她参选，她们更指参选时大会未提出禁止拍拖的要求，而自己虽然拍拖，但自觉不高调。

谭雅文对身材有信心

距离比赛倒数一个月，二人对身材方面非常有信心，(4号)谭雅文指，「非常满意身材，不论肥瘦都可以靓。」颜懿菲也指正增肥中，笑言不用节食。

袁丝珩学街舞练20年信心十足

(1号)袁丝珩与(10号)陈梓颖透露正为才艺表演准备，袁丝珩透露会以街舞出战，但因为是学了20多年的技能，难度不大，「但见到其他佳丽努力练习，我又好似不够努力，但我很有信心，因为反过来说，我已经准备了20年。」她指较轻松的时间用于保持状态，因相信比赛越近会越忙。

陈梓颖才艺表演古筝献技

而陈梓颖会表演古筝，透露于小学时接触这项才艺。陈梓颖也坦言已拍拖4年多，男友在加拿大帮她照顾猫狗，自参选《华姐》时已非常支持她，但因为工作和照顾毛孩的关系，男友未有时间回港，到现场支持她在决赛时的表现，而将来会否因当选或入行而分隔两地，她则未有多想。