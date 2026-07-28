Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

邝美云赞助港姐矿泉水转身份撑师妹 大师姐教路：从容自在乐在其中

影视圈
更新时间：20:15 2026-07-28 HKT
发布时间：20:15 2026-07-28 HKT

邝美云以港姐赞助商身份，到中环出席矿泉水港澳地区总代理颁授仪式，并邀得应届12位佳丽参与好水好生活分享会，好友米雪、陈百祥和黄杏秀亦有到场支持。

邝美云会支持港姐决赛

身为港姐大师姐的邝美云，今年以赞助商身份支持今届香港小姐活动，为大会提供矿泉水，供12位佳丽拍摄外景及日常饮用，并会全力支持8月30日的《2026香港小姐竞选》决赛，问今年会担任评审吗？她称早几年曾担任评审，今年会休息一下，改以赞助商身份亮相。

邝美云赞佳丽状态好

谈到选择赞助《港姐》，邝美云指是年度盛事，又称赞12位候选佳丽的精祌和状态都非常好，谈到师妹想向她请教口才、保养及仪态，她指自己也同样是一直学习中，会从别人的优点、保持正能量及服务社群的精神中不断学习，觉得这些非常重要。至于有何贴士给师妹应付决赛？她希望师妹在比赛中从容自在、乐在其中，不要太紧张，最后谁跑出亦很难说。谈到同时经营珠宝和矿泉水生意，邝美云指不觉得忙碌，因自己也乐在其中。

最Hit
熊本嘉岛町Aeon Mall有大规模倒塌情况。路透社
01:17
熊本7.1级地震︱嘉岛町Aeon Mall爆炸多人死亡 八代市制纸厂塌烟囱有人失踪︱有片
即时国际
28分钟前
01:56
何伯病逝︱陆大状曾出手助何伯 叹悲剧收场令人唏嘘 450万遗产点分配？
社会
6小时前
何伯离世丨临终前情况曝光 6月确诊肝癌生命在倒数 获子女见最后一面 获牧师洗礼安详告别
01:56
何伯离世丨临终前情况曝光 6月确诊肝癌生命在倒数 获子女见最后一面 获牧师洗礼安详告别
影视圈
7小时前
何伯惊传因肝癌离世 曾高调争450万却悲剧收场 判监2个月成最后身影
01:00
何伯惊传因肝癌离世 曾高调争450万却悲剧收场 判监2个月成最后身影
影视圈
8小时前
何伯离世｜何煊遗言曝光：个衰婆想我死  怒斥「做过咩心知肚明」  疑因得悉男方患癌决定离婚
02:22
何伯离世｜何煊遗言曝光：个衰婆想我死  怒斥「做过咩心知肚明」  疑因得悉男方患癌决定离婚
影视圈
6小时前
何伯离世｜未办妥离婚手续？  网民热议何太必争450万遗产或成最终赢家：希望唔好益佢
何伯离世｜未办妥离婚手续？  网民热议何太必争450万遗产或成最终赢家：希望唔好益佢
影视圈
4小时前
何伯病逝︱450万争产误揭滥用公屋 时任房署署长罗淑佩曾批：咁高调唔查唔妥
何伯病逝︱450万争产误揭滥用公屋 时任房署署长罗淑佩曾批：咁高调唔查唔妥
社会
4小时前
公屋户自豪晒「举报滥用奖状」直言恶有恶报！教路「笃灰」有两大好处 网民：今次仲唔威爆
公屋户自豪晒「举报滥用奖状」直言恶有恶报！教路「笃灰」有两大好处 网民：今次仲唔威爆
生活百科
8小时前
何伯离世丨生前最后受访「我醒啦」向五仔女道歉 娶何太如踩落个氹凭「器官」断定无生过
何伯离世丨生前最后受访「我醒啦」向五仔女道歉 娶何太如踩落个氹凭「器官」断定无生过
影视圈
5小时前
何伯病逝｜忘年恋因爱成恨公屋伤人 何伯判监获释后数日离世 一文睇清完整恩怨情仇时间线
02:22
何伯与何太忘年恋因爱成恨 判监获释后数日离世 一文睇清完整恩怨情仇时间线
社会
5小时前