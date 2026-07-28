邝美云赞助港姐矿泉水转身份撑师妹 大师姐教路：从容自在乐在其中

邝美云以港姐赞助商身份，到中环出席矿泉水港澳地区总代理颁授仪式，并邀得应届12位佳丽参与好水好生活分享会，好友米雪、陈百祥和黄杏秀亦有到场支持。

邝美云会支持港姐决赛

身为港姐大师姐的邝美云，今年以赞助商身份支持今届香港小姐活动，为大会提供矿泉水，供12位佳丽拍摄外景及日常饮用，并会全力支持8月30日的《2026香港小姐竞选》决赛，问今年会担任评审吗？她称早几年曾担任评审，今年会休息一下，改以赞助商身份亮相。

邝美云赞佳丽状态好

谈到选择赞助《港姐》，邝美云指是年度盛事，又称赞12位候选佳丽的精祌和状态都非常好，谈到师妹想向她请教口才、保养及仪态，她指自己也同样是一直学习中，会从别人的优点、保持正能量及服务社群的精神中不断学习，觉得这些非常重要。至于有何贴士给师妹应付决赛？她希望师妹在比赛中从容自在、乐在其中，不要太紧张，最后谁跑出亦很难说。谈到同时经营珠宝和矿泉水生意，邝美云指不觉得忙碌，因自己也乐在其中。