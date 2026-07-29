姜大衞19岁外孙曹保熙暴风成长 Rock友长发造型首登大舞台 台风爆棚星味超爸爸曹永廉

纵横影坛大半生的姜大衞出身于演艺世家，父亲严化（姜克琪）和母亲红薇皆为演员，姜大衞与胞兄秦沛、同母异父弟尔冬升均投身演艺事业。姜大衞首部参演电影为1951年的国语片《别让丈夫知道》，当时年仅四岁的他以童星身份出道，到了60年代，姜大衞参演著名导演张彻的功夫武打电影走红，成当年的一线武打小生，风头一时无俩。

姜大衞19岁外孙曹保熙暴风成长

姜大衞在1974年与李琳琳结婚并育有姜依兰、姜依文两女， 李琳琳在48岁的高龄诞下儿子姜卓文，不过只有姜卓文继承爸爸衣钵做艺人。大女姜依兰在2007年与艺人曹永廉结婚，想不到曹永廉的19岁大仔曹保熙（Brandon）尽得公公和爸爸演艺事业的基因，非常热爱音乐，曾经在爸爸曹永廉内地举行的演唱会弹结他，星味比爸爸还要强劲。

相关阅读：姜丽文结婚丨姜大卫一对外孙颜值完胜爸爸曹永廉 外型似十足公公以气质满满

曹保熙帅气外表已经超越爸爸曹永廉

歌手出身曹永廉在1994年入行后曾推出过三张个人专辑，曾经在1994年《十大劲歌金曲颁奖典礼》夺得「最受欢迎新人奖（男歌星）铜奖」，不过因当时乐坛竞争激烈，唱片公司发展不顺，结果曹永廉在1998年转型成为演员并加入TVB，但近年曹永廉决定重拾歌星梦，与马国明和萧正楠等人在内地举行巡回演唱会，有网民发现今年4月在佛山站，曹永廉的大仔曹保熙为爸爸弹结他，相片近日在网上再疯传，曾被赞为「花美男」的曹保熙暴风式成长，留有一头到肩的长鬈发、身形高䠷纤瘦，帅气外表已经超越爸爸曹永廉及外公姜大卫，极具潜力进军娱乐圈。

曹保熙抱住结他上台伴奏无怯场

相中所见，当时只有18岁的曹保熙抱住结他上台伴奏，面对大批观众完全无怯场，表现非常淡定，台风十足，他曾留言：「今次系我第一次踏上真正嘅大舞台！多谢年轻潇洒嘅爸爸曹永廉、玉树临风嘅萧正楠，同埋才貌双全嘅马国明，畀我呢次机会感受大舞台！多谢屋企人同埋朋友畀我哋嘅支持同鼓励，仲帮我哋影咗好多相同影片！多谢台前幕后所有工作人员，令到我15分钟嘅演出顺顺利利（同埋影到呢啲靓相），虽然我嘅结他路只有三年，但系呢几年都学识好多嘢，识到好多人，有好多个「第一次」，希望下次演出能够再见。」不少网民睇完曹保熙的弹结他嘅片段后，都大赞他「有型、有才华」，但爸爸曹永廉曾否认要培育儿子入行，虽然有夹band，但未有听过他对这行有兴趣，他又指儿子今年入读大学，目前学业为重，待完成学业由他自己决定未来的路。

相关阅读：盘点演艺世家！秦沛姜大衞尔冬升三代从影 林珊珊林海峰原来有个影帝舅父

曹保熙出身超强演艺世家：

曹永廉是圈中出名是「廿四孝爸爸」

曹永廉是圈中出名是「廿四孝爸爸」，虽然曹永廉平时拍剧日夜颠倒，但他绝不忽略家庭生活，还亲自包办家务，他笑言自己小时候与三位兄弟也会轮流做家务，因此现在只要不用开工拍戏，他都会留在家中亲自买餸煮饭，甚至连抹地、洗碗都一手包办，儿子看到爸爸亲自动手，也变得非常乐意分担家务，当曹永廉要求他折衫或收拾玩具时，儿子从来都不会抱怨。为了争取相处时间，曹永廉阿示：「不论早瞓夜瞓，我都会早啲起身，同个仔一齐去跑步。」曹保熙和曹曦文两兄妹感情要好，原来阿廉与太太在囡囡出世时，早就准备了「秘密武器」来培养他们的手足之情，当时两公婆特意买了一部「巴斯光年相机」，并告诉哥哥这是妹妹的礼物，同时向他解释，爸爸妈妈和哥哥未来都会用很多时间陪伴妹妹。这招「心理战」不但让哥哥觉得自己像个充满责任感的大人，更让他与父母一样对妹妹疼爱有加。