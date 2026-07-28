Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

俞琤疑健康出问题  个人骚哽咽发表「最后一次」言论  两摰友谷薇丽、施南生先后离世打击大

影视圈
更新时间：19:30 2026-07-28 HKT
发布时间：19:30 2026-07-28 HKT

现年72岁的「香江才女」俞琤（YT），近日举行个人骚《如果你嚟Ukulele》。跨媒介文化工作者徐咏璇透露，俞琤在节目尾声向观众投下震撼弹，哽咽宣布因为早阵子经历心脏及身体健康问题，这次《如果你嚟Ukulele》将会是真的「最后一次」。这意味著未来观众要再见到俞琤举办个人骚、或作幕前同类演出的机会，已微乎其微。

俞琤两大挚友先后离世

资深电影人、俞琤挚友施南生早前离世前，相识数十年的俞琤曾到医院探望，到施南生辞世，俞琤悲痛难抑，于清晨在IG连发三个帖文悼念挚友。谷薇丽、施南生均是俞琤的好友，近月见证两位摰友先后离世，或许会令俞琤更关注自身健康，从而作出「最后一次」的决定。

相关阅读：施南生离世丨俞琤连发3帖文送别半生挚友 晒拥抱照悼念揭生前最珍贵一幕 

俞琤教谷德昭「好好说再见」

知名导演兼主持人谷德昭近日亦有亲自入场支持恩师，观赏完毕后，他在IG发布长文作感性分享，谷德昭指俞琤当年更特别强调，节目完结时必须预留时间好好跟听众道别，因为听众若没有收到一个圆满的再见会觉得若有所失：「每一次都要当是最后一次，好好说再见」。谷德昭在文末感激恩师的栽培，写道：「YT教导的还有很多，全部袋喺袋，待人处事，受用终身，多谢YT。」，或许是俞琤对说再见极其珍视，故此今次才再开第二部份的《如果你嚟Ukulele》，向4月时未有入场的观众道别。

谷德昭感激俞琤

谷德昭大赞今次有入场的观众非常幸运，指「YT真心真意分享，拉阔创作、笑谈过去，感恩精彩人生，爱香港、爱大家」，并深情回忆起当年获俞琤赏识的点滴，感激对方当年给予机会让他在商台903开咪，更聘请他兼任私人创作助理，直言当时虽然忙碌但「不亦乐乎，获益良多」。

相关阅读：谷薇丽追思会丨俞琤致悼词忆挚友难掩悲痛 揭生前最后聚会大赞谷薇丽是现代侠女

最Hit
何伯惊传因肝癌离世 曾高调争450万却悲剧收场 判监2个月成最后身影
01:00
何伯惊传因肝癌离世 曾高调争450万却悲剧收场 判监2个月成最后身影
影视圈
7小时前
01:56
何伯病逝︱陆大状曾出手助何伯 叹悲剧收场令人唏嘘 450万遗产点分配？
社会
5小时前
何伯离世丨临终前情况曝光 6月确诊肝癌生命在倒数 获子女见最后一面 获牧师洗礼安详告别
01:56
何伯离世丨临终前情况曝光 6月确诊肝癌生命在倒数 获子女见最后一面 获牧师洗礼安详告别
影视圈
5小时前
熊本嘉岛町Aeon Mall有大规模倒塌情况。路透社
00:42
熊本7.1级地震︱嘉岛町Aeon Mall爆炸警指多人死亡 自卫队已出动抢救︱有片
即时国际
24分钟前
何伯离世｜何煊遗言曝光：个衰婆想我死  怒斥「做过咩心知肚明」  疑因得悉男方患癌决定离婚
02:22
何伯离世｜何煊遗言曝光：个衰婆想我死  怒斥「做过咩心知肚明」  疑因得悉男方患癌决定离婚
影视圈
4小时前
公屋户自豪晒「举报滥用奖状」直言恶有恶报！教路「笃灰」有两大好处 网民：今次仲唔威爆
公屋户自豪晒「举报滥用奖状」直言恶有恶报！教路「笃灰」有两大好处 网民：今次仲唔威爆
生活百科
6小时前
何伯离世｜未办妥离婚手续？  网民热议何太必争450万遗产或成最终赢家：希望唔好益佢
何伯离世｜未办妥离婚手续？  网民热议何太必争450万遗产或成最终赢家：希望唔好益佢
影视圈
2小时前
60岁男客睇楼突在业主家「爆石」！妻补刀一句话焫㷫业主 经纪崩溃揭震撼结局：真系一世难忘｜Juicy叮
60岁男客睇楼突在业主家「爆石」！妻补刀一句话焫㷫业主 经纪崩溃揭震撼结局：真系一世难忘｜Juicy叮
时事热话
8小时前
何伯离世丨生前最后受访「我醒啦」向五仔女道歉 娶何太如踩落个氹凭「器官」断定无生过
何伯离世丨生前最后受访「我醒啦」向五仔女道歉 娶何太如踩落个氹凭「器官」断定无生过
影视圈
4小时前
何伯病逝︱450万争产误揭滥用公屋 时任房署署长罗淑佩曾批：咁高调唔查唔妥
何伯病逝︱450万争产误揭滥用公屋 时任房署署长罗淑佩曾批：咁高调唔查唔妥
社会
2小时前