俞琤疑健康出问题  个人骚哽咽发表「最后一次」言论  两摰友谷薇丽、施南生先后离世打击大

现年72岁的「香江才女」俞琤（YT），近日举行个人骚《如果你嚟Ukulele》。跨媒介文化工作者徐咏璇透露，俞琤在节目尾声向观众投下震撼弹，哽咽宣布因为早阵子经历心脏及身体健康问题，这次《如果你嚟Ukulele》将会是真的「最后一次」。这意味著未来观众要再见到俞琤举办个人骚、或作幕前同类演出的机会，已微乎其微。

俞琤两大挚友先后离世

资深电影人、俞琤挚友施南生早前离世前，相识数十年的俞琤曾到医院探望，到施南生辞世，俞琤悲痛难抑，于清晨在IG连发三个帖文悼念挚友。谷薇丽、施南生均是俞琤的好友，近月见证两位摰友先后离世，或许会令俞琤更关注自身健康，从而作出「最后一次」的决定。

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俞琤教谷德昭「好好说再见」

知名导演兼主持人谷德昭近日亦有亲自入场支持恩师，观赏完毕后，他在IG发布长文作感性分享，谷德昭指俞琤当年更特别强调，节目完结时必须预留时间好好跟听众道别，因为听众若没有收到一个圆满的再见会觉得若有所失：「每一次都要当是最后一次，好好说再见」。谷德昭在文末感激恩师的栽培，写道：「YT教导的还有很多，全部袋喺袋，待人处事，受用终身，多谢YT。」，或许是俞琤对说再见极其珍视，故此今次才再开第二部份的《如果你嚟Ukulele》，向4月时未有入场的观众道别。

谷德昭感激俞琤

谷德昭大赞今次有入场的观众非常幸运，指「YT真心真意分享，拉阔创作、笑谈过去，感恩精彩人生，爱香港、爱大家」，并深情回忆起当年获俞琤赏识的点滴，感激对方当年给予机会让他在商台903开咪，更聘请他兼任私人创作助理，直言当时虽然忙碌但「不亦乐乎，获益良多」。

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