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94年亚姐曹央云昔日山顶独立屋爱巢以6亿易手 成今年二手市场最大额成交 年过半百保养得宜与两女似姊妹

影视圈
更新时间：21:30 2026-07-28 HKT
发布时间：21:30 2026-07-28 HKT

1994年亚姐季军曹央云曾居住的山顶加列山道73号独立屋，近日以6亿元天价易手，更创下今年二手住宅市场的最大宗交易纪录。近年不时周游列国，又多度飞到英国陪伴女儿的曹央云，多年来保养得，完全不似已年过半百，而她的一对宝贝女更越大越靓有气质。

曹央云昔日山顶爱巢于2010年易手

山顶加列山道73号的独立屋，实用面积高达7,022方呎，连7,000呎巨型花园，兼望南区无敌海景，原业主于2010年购入，如今以高达6亿元放售，账面劲赚1.45亿。据悉该独立屋的「再上一手」业主为前嘉域集团主席何永安，早年他曾与曹央云在大宅内共筑爱巢。而此幢独立屋曾在2014年遭匪入屋企图爆窃。

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曹央云5年前放售物业赚1.73亿

今年52岁的前亚姐曹央云育有两女，23岁大女Audrey及17岁细女Promise。曹央云虽然是单亲妈妈，但有指多年来眼光独到又投资有道，在物业市场屡有斩获，多年前已传出其身家高达7亿。其中曹央云于2006年以约5,708万购入位于山顶红莓阁的洋房，于2021年以约2.3亿元放售，持货15年账面狂赚近1.73亿元。

曹央云2009年曾报警称被殴打

有指家境一般的曹央云，当选亚姐季军后，曾短暂在娱乐圈发展。其后曹央云与富商何永安诞下两女，却在2009年4月曹央云报警称遭人袭击受伤，并由救护车送院，而涉事单位正是加列山道大宅。

曹央云曾入禀小额钱债审裁处索偿

曹央云今年6月曾被见到现身小额钱债审裁处，据悉因2019年在一家六星级酒店内的发型屋整头时，身上的价值数万元名牌新西装外套，不慎被损毁，事件扰攘长达7年仍未解决，因此曹央云入禀控告中环的星级发型屋索偿。

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