阿Mo李启言受伤4周年首次无父陪伴 粉丝赠画鼓励 李盛林牧师生前逾千日往返医院照顾儿子

阿Mo李启言于2022年7月28日，在红馆举行的MIRROR演唱会上，被一块巨型LED屏幕意外坠落击中，导致其颈椎严重受创，颈部以下从此瘫痪。意外发生至今已届4年，这段漫长的康复路途充满血与泪，而今年的7月28日，对阿Mo李启言而言，或许比过去任何一年都更为沉重。一直以来，给予他无限支持、每周亲撰代祷信的父亲李盛林牧师，已于今年4月因病离世，这是阿Mo李启言第一个没有父亲在身边的意外日。在这艰难时刻，一直不离不弃的粉丝们在社交平台上载了一幅感人画作，画中4年前那个健康的阿Mo，正从身后温柔地拥抱着今天坐在轮椅上的自己。粉丝们借此为他送上最温暖的鼓励，并用英文写下：「Mo！你已经走了这么远，真的太了不起了！我们爱你，我们为你感到无比骄傲，我们永远都在你身边！」

阿Mo父亲生前每周发布代祷信

回首过去４年，李盛林牧师为儿子的付出，体现了父爱的伟大。意外发生后，已移居加拿大逾30年的李牧师毅然决定返港，全心全意地照顾儿子。他曾在访问中坦言，初次在医院见到重伤的阿Mo时，内心充满矛盾与冲击，「心跳、难受、好激动」，但万幸的是儿子尚在人间。自此李牧师便与太太展开了逾千日往返医院的漫长旅程，成为阿Mo最坚实的后盾。为了让关心阿Mo的人能了解其最新进展，李牧师坚持每周六发布一封代祷信，累积发出180封。这些信件记录了阿Mo中西医结合治疗的每一步，包括西医如何透过药物与物理治疗稳定其身体机能、防止肌肉萎缩，以及中医如何利用针灸和药物调理血气，更承载了一位父亲深沉的爱。

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阿Mo父亲3月透露有慢性血管病

在这些代祷信中，李牧师的字里行间流露出对儿子的无限爱锡与痛心。他曾痛苦地自问：「我哋可以代替儿子吗？唔郁得、受重创嘅可以系我哋吗？」。李牧师不仅在精神上给予支持，更在实际行动中尊重儿子的选择。他忆述阿Mo当年就读理大生物医学系，仅差一个学期便能毕业，但因为对跳舞的热爱，最终选择了追寻梦想，而家人给予了全然的尊重与接受。这份无条件的支持，在意外发生后，转化为陪伴儿子走过康复之路的无穷动力。然而长期奔波与忧心，也逐渐侵蚀着李牧师的健康。在今年3月的信中，他曾透露自己可能有慢性心血管问题，并慨叹：「不确定自己的身体能否支撑，不确定自己能陪儿子走多长的路。」

阿Mo身体状况改善可控制轮椅

尽管失去了父亲的陪伴，阿Mo并不孤单。粉丝们的爱与支持，成为他继续前行的另一股强大力量。粉丝在社交平台上留言，表达对他今年处境的心痛：「今年的周年纪念，或许比以往任何一年都更难熬，因为这是第一个没有李牧师在身边的纪念日，愿他在这一天温柔地看顾你。」粉丝们不仅为他祈祷，更承诺会永远与他同行：「天啊，你们这么长时间以来承受了太多太多，愿今天和未来的日子，能对你们疲惫的心灵、身体和灵魂温柔以待，要坚强，一切都会好起来的！我们与你同在！」4年间，阿Mo凭借惊人的意志力，从当初医生评估只有5%完全康复机会的绝境中，奋斗到今天右臂已能恢复部分活动能力，并可操控电动轮椅，身体状况逐渐改善。

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