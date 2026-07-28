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《中年好声音》四代同堂齐贺寿 美容公司老板筵开六席庆生 谭辉智携妻甜蜜合唱 涂家尧大赞寿星女「欢乐组组长」

影视圈
更新时间：18:15 2026-07-28 HKT
发布时间：18:15 2026-07-28 HKT

美容公司老板Fanny姐日前在中环筵开六席庆祝生日，广邀《中年好声音》第一至四季的歌手及大批圈中好友出席，实行「中声四代同堂」齐齐贺寿，场面星光熠熠，非常热闹。当晚全晚高潮除了温馨献唱，更有别开生面的抽奖环节，送出原个榴梿，惹来全场爆笑。

中声家族大集结 

晚宴几乎云集《中年好声音》各季人气选手，包括「中一」的李佳、涂家尧；「中二」谭辉智、刘威煌、颜米羔、甘永杰；「中三」的刘洋、曹越；以及「中四」的许美琪、黄建东等，众人碰面即鸡啄唔断，倾到唔舍得走。此外，多位星级嘉宾亦有现身支持，见有资深歌唱老师韦绮姗（Rita）、贾思乐、前TVB高层何丽全、朱晨丽、吴业坤等，场面极之热闹。

现场布置别出心裁，打印了大量寿星女Fanny姐的个人靓相作装饰，更准备了五个大蛋糕，当中最抢眼一个是两层高的粉红色玫瑰花蛋糕，立体玫瑰花瓣层层堆叠，手工精致，众人都纷纷举机打卡。

众星轮流献唱祝寿

晚宴上，每位歌手都有向寿星女Fanny姐献唱祝贺，歌手们在台上落力献唱，一众宾客亦闻歌起舞，在台下齐齐跳舞助兴，全场气氛高涨。韦绮姗与贾思乐这对「鬼鬼哋」组合合唱《Somewhere out there》，更幽默笑说：「我哋两个都系鬼鬼地，所以唱英文歌。」刘洋以《Without You》展示澎湃唱功，李佳送上《你为了爱情》，涂家尧深情演绎《一生中最爱》，谭辉智更与太太甜蜜合唱《夏日倾情》，场面温馨。吴业坤、甘永杰、刘威煌则合唱《浪花一朵朵》搞热气氛，而黄洛妍就以《如愿》为寿星女送上祝福。

榴梿做奖品劲搞笑 

抽奖环节同样精彩，除了送出丰富现金、礼物，更别出心裁准备原个榴梿作为奖品，令在场嘉宾笑声不绝。首次参加Fanny姐生日会的涂家尧表示：「Fanny 姐是欢乐组组长，经常会搞大小不同的聚会。今年第一年参加Fanny姐生日会，感谢对方邀请。当晚除咗能够同中一、二、三嘅战友见面叙旧之外，仲认识咗几位中四嘅师弟妹，场面非常热闹，玩得好开心。」晚宴在歌声与欢笑声中度过，众人大赞Fanny姐热情好客，齐声祝福她生日快乐，各人尽兴而归。

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