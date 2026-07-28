非份之罪丨「恐怖情人」改编2012年美国真人真事 何沛珈贴身监视刘佩玥成最大嫌疑人

无线电视（TVB）剧集《非份之罪》本周进入结局篇，最后一个单元「恐怖情人」亦已经登场，《恐怖情人》取材自2012年发生于美国的真人真事，36岁的美国修车技师Dave Kroupa离婚后在交友网站先后结识了Liz Golyar及单亲妈妈Cari Farver，期间Dave与二人离离合合，岂料因而引发连串恐怖后遗。戴夫长达接近4年时间受到疯狂滋扰，包括接连的恐吓简讯与邮件，以及连串手段极为残忍的破坏性行为。警方深入调查后，惊揭事件真相竟比戏剧更戏剧性，完全体验咗「爱嘅反面就系恨」的恐怖极致。，

一件陈年裙褂或成破案关键

今次「恐怖情人」主角、室内设计师「游有方Davis」阮浩棕与前妻「文雅淇Angie」刘佩玥因性格不合离婚。有方母亲「姚慧兰」黎燕珊为儿子求姻缘，竟算出有方将遇桃花劫，并与共同历劫者才是其真命天子。阮浩棕于酒吧认识女灵媒「萧紫遥Sylvia」余思霆并一见钟情，对女方展开热烈追求的同时，却不断与前妻刘佩玥巧遇，阮浩棕和余思霆调情期间，指出阮浩棕遇到真命天子的征兆是「金太阳，五月雪，火烧天」，所有都与他与刘佩玥的偶遇极之脗合，何沛珈一件陈年诡异裙褂，或成破案关键。

相关阅读：非份之罪大结局｜1-25集剧情懒人包 「恐怖情人」阮浩棕刘佩玥揭前世孽缘 余思霆生死未卜

网民最关注的当然谁是「恐怖情人」

昨晚第一集播毕后，网民最关注的当然谁是「恐怖情人」，当中呼声最高的，是饰演刘佩玥闺密的何沛珈，皆因每次只要刘佩玥提到或遇到阮浩棕，何沛珈总会想尽办法扯开话题甚至拉开刘佩玥，加上何沛珈经常向刘佩玥流露古怪眼神、对刘佩玥喜好撩如指掌，兼十足十贴身膏药，被推为「恐怖情人」似乎理所当然。由于昨晚主角全然安好，网民还热估到底阮浩棕还是刘佩玥是新单元死者，甚至有人怀疑刘佩玥如此「神出鬼没」、兼余思霆在最后一幕中完全见不到碌了落山脚的刘佩玥，令不少网民怀疑刘佩玥其实一早已死。除了「生死」，刘佩玥放轻声线饰演温柔贤淑、善解人意、入得厨房出得厅堂的贤妻Angie，确实引起高度关注，网民赞她剧中「把声好温柔」之余，又大赞她在新剧「仙气满泻」，当中尤以望著漫天木棉花飞舞时、拿出手机开心自拍一幕最Pure最True。另刘佩玥与阮浩棕的甜蜜对望及连环甜笑，亦释出了满满的粉红气泡，大大增加了二人的CP感。

刘佩玥三度与阮浩棕合作

今次是刘佩玥继《隐形战队》和《隐门》后，第三度与阮浩棕合作，阮浩棕笑言自己的萤幕初吻就是献给了刘佩玥并坦言与对方合作舒服又放心：「𠮶时拍《隐门》都系同阿Moon演CP，当时我第一次拍咀戏比较紧张，今次合作再有啲亲密戏已经从容好多，冇咁尴尬同怕丑，同佢嘅戏系好舒服放心，我哋对对方都有绝对嘅信心会知道对方交咩出嚟。」而刘佩玥和阮浩棕这段关系原来深受网民欢迎，有网民在Threads开po：「见到佢有几个shot hold住个画面几耐，搞到我连个account名都记得，之后走咗去search又真系有㖞，怀疑𠮶一个follower其实就系因为佢哋互fol。」 不过两人的IG帐号处于不公开状态，有人笑言：「如果好多人follow会5会公开ac？」、「呢个单元虐恋嚟，要准备定纸巾。」、「我估moon系恐怖情人，系咁跟踪前夫，之后仲会煮咗情敌嚟食。」甚至有人称已经私讯的刘佩玥，等候她的回复。

相关阅读：刘佩玥爆圈内流传「防狼名单」 点评三位男艺人操守 揭女同事疑被「抽水」嬲爆