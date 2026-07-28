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「屯门娜娜」董幸儿比坚尼晒导弹级上围 凑仔嬉水不慎露侧乳 网民叹产子后肚皮松弛

影视圈
更新时间：23:00 2026-07-28 HKT
发布时间：23:00 2026-07-28 HKT

「屯门娜娜」董幸儿昔日在屯门公园以卖唱表演而闻名，一度成为话题人物，近年她已成功转型，从公园演出摇身一变成为KOL，更曾挑战《中年好声音》的舞台，积极提升知名度。近日董幸儿在社交平台上分享了与儿子享受亲子假期的温馨影片，更大方换上性感比坚尼泳衣，逼爆上围展露无遗，与儿子嬉水时亦不慎露出侧乳，再次引发网民热议，而且这次的焦点，不仅是她的性感身材，还有她作为妈妈温柔的一面。

屯门娜娜董幸儿穿比坚尼晒澎湃上围

在影片中，董幸儿与年幼的儿子在一个室内水上乐园中嬉戏，享受著无忧无虑的亲子时光。她身穿一套极为抢眼的蓝黑色蝴蝶图案比坚尼，但她成为人母后，董幸儿的上围再次跃升，而她身上的比坚尼尺码，根本遮盖不住她的丰满上围，只是曾经生育的她，小腹难免有点腻肉，每次她弯腰照顾儿子时，都会有点三叠肉的尴尬情况，而她身上抢眼的纹身，亦多次吸引到其他泳客的目光。

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屯门娜娜董幸儿专注陪儿子嬉水

尽管董幸儿穿上性感比坚尼，但她的焦点一直落在儿子身上，无论是陪著儿子玩巨大的紫色水球，还是细心地将儿子放入水泡中，她脸上也是挂著灿烂的笑容，眼神从未离开过儿子。其中一幕，她轻轻推著儿子的水泡，在水中缓缓前行，囝囝兴奋地拍打著水花，整个画面充满温馨治愈。董幸儿从昔日街头表演者，到2023年结婚，翌年诞下儿子，她的人生迈入了新的阶段。网民纷纷指她除了在台上卖唱揾食外，她也是一位不折不扣的慈母。

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