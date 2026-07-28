何伯离世｜未办妥离婚手续？  网民热议何太必争450万遗产或成最终赢家：希望唔好益佢

因「忘年恋」而成为全城热话的何伯，今日（28日）惊传因肝癌与世长辞，享年79岁。据悉何伯近日病情恶化至无法进食，最终于周一（27日）在医院病逝，其家人已获悉噩耗。何伯的离去，除了让不少网民感到突然，更让外界再度关注他与何太悬而未决的离婚状态，以及其留下的450万资产的最终去向。

何伯何太婚姻状况惹热议

去年何太曾高调在网上单方面宣布与何伯达成离婚共识，何伯亦在生前最后的访问中确认已提出离婚。然而，有消息指二人一直未正式办妥离婚手续。如今何伯突然离世，何太在法律上是否仍是「何太太」，成为全城焦点。

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何太恐成最终赢家？

何伯离世的消息一出，网络上立刻掀起激烈讨论。大批网民涌入社交平台留言，纷纷担心若离婚手续未完成，何太将有权继承何伯的450万遗产。「同何马离咗婚未？未离就分到遗产」、「如果何马忍住唔离婚，可能都有唔少身家有得分」、「希望唔好益河马」，网民的留言充满了猜测与讽刺。更有网民直言：「何马为最终赢家」，认为何太如果真的能分得遗产，将会是这段关系里的胜利者。但亦有网民对何伯的子女「信心十足」，认为「你谂到的，佢啲仔女几年前都谂咗，放心都得」。

律师：有否立遗嘱成关键

针对外界最关心的450万遗产分配问题，陆伟雄律师指出，关键在于何伯生前有否订立遗嘱。陆律师分析，假设何伯未立遗嘱，遗产分配将严格依照法律处理。若何伯与何太已办妥离婚手续，何太便不再是其合法配偶，无权分得任何遗产，该笔450万遗产将全数由何伯的亲生子女继承，并按人数平均分配。然而，若二人仍未正式离婚，何太在法律上依然是何伯的妻子。在此情况下，她将具备争取部份遗产的权利，这也印证了网民「想不到何太会成为最终赢家」的忧虑。

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